Отец фигурирующего в деле об избиении Мамаева извинился за сына

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев «не имели права» избивать людей в центре Москвы, заявил отец последнего и его агент Константин Мамаев в эфире телеканала НТВ.
«Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом», — сказал отец футболиста.
Он добавил, что попросил сына не общаться с Кокориным.
Однако четырьмя днями раньше Мамаев-старший раскритиковал решение клуба «Краснодар» расторгнуть договор с его сыном из-за его участия в избиении нескольких человек в центре Москвы 8 октября. Константин Мамаев отметил, что его сын, как «обычный русский парень, зарабатывает деньги», но как только «оступился, каждый готов нож в спину воткнуть».
8 октября Мамаев вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным оказался в центре скандала по избиению нескольких человек в центре Москвы. Пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель телеведущей «Первого канала». Против Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист Александр Протасовицкий арестованы. Им грозит до семи лет лишения свободы.