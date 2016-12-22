Отец Мамаева оправдал поведение сына пребыванием в отпуске

Намерение футбольного клуба «Краснодар» разорвать контракт с Павлом Мамаевым после эпизода с избиениями в центре Москвы несправедливо, поскольку спортсмен находился в отпуске. Об этом заявил отец и агент футболиста Константин Мамаев, сообщает «РИА Новости».

«Человек в отпуске находится. Как вам не стыдно, черти? Гореть вам всем в аду. Поняли позицию мою?» — прокомментировал Мамаев намерение «Краснодара» разорвать контракт с его сыном.

«Обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступился, каждый готов нож в спину воткнуть», — добавил он.

О том, что «Краснодар» хочет разорвать контракт с Мамаевым, стало известно 9 октября. Футболист вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным оказался в центре скандала по избиению нескольких человек в центре Москвы. Ими стали директор департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель телеведущей «Первого канала».