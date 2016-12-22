Суд арестовал четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева

Четвертый участник драки в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева помещен под стражу. Такое решение принял Тверской районный суд Москвы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В соответствии с постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Александра Протасовицкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РБК в пресс-службе суда. В соответствии с принятым решением арест предусмотрен до 8 декабря.

Протасовицкий подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Футболист с такими же данными в 2000-е годы выступал за команды низших российских дивизионов из Твери и Подольска. В последние годы играл за клубы Любительской футбольной лиги.

По этому же делу накануне на два месяца были арестованы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл Кокорин. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, игроки содержатся в СИЗО №2 «Бутырка». В камерах у каждого из них есть холодильник и телевизор. Соседом игрока «Краснодара» Мамаева является подозреваемый в краже, а футболист «Зенита» Кокорин сидит вместе с подозреваемым за неуплату алиментов.

8 октября футболисты со своими знакомыми избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, руководителя НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, заявляли следователи и сами потерпевшие.

Изначально по факту нападений было заведено дело по ст. 116 УК РФ (побои), однако затем следователи обвинили подозреваемых также в преступлении по ​более жесткой статье — ч. 2. ст. 213 УК РФ, максимальная санкция по которой предполагает семь лет лишения свободы.