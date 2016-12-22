Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца

Тверской районный суд Москвы арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на срок два месяца. Оба проходят по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве

Павел Мамаев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Футболист «Краснодара» ​Павел Мамаев арестован на срок два месяца, до 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Ранее на такой же срок был арестован футболист «Зенита» Александр Кокорин.

Во время заседания защита Мамаева просила просмотреть видеозапись конфликта в кафе — адвокат футболиста посчитал некоторые документы дела противоречащими видеозаписи. Судья отклонил это ходатайство. Прокурор посчитал, что Мамаев совершил «преступления с особым цинизмом, с попранием всех мыслимых норм в обществе».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Мамаев просил не лишать его свободы, так как «Краснодар» может расторгнуть с ним договор. «В следственные органы явился самостоятельно, скрываться не намерен. [Главу департамента Минпромторга Дениса] Пака не избивал», — говорил футболист.

Александр Кокорин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

На суде по избранию меры пресечения Кокорину его защита настаивала, что преступление было совершено футболистом «не ради демонстративного нарушения правил поведения, а на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим». Адвокат просил отклонить ходатайство следствия, которое просило об аресте футболиста, и предлагал избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам Кокорин заявил на суде, что ему стыдно за свой поступок, попросил прощение и попросил за свое поведение перед потерпевшими, семьей, родителями, клубом, и болельщиками, и попросил судью не лишать его свободы. «Я вел себя недопустимо, сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину», — сказал футболист.

Против Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, вторая — до семи лет в зависимости от состава преступления.Футболисты и их знакомые стали участниками нескольких конфликтов: они избили водителя ведущей «Первого канала», а также подрались с директором департамента Минпромторга и руководителем НАМИ в кафе в центре Москвы.

Мамаев в интервью в изоляторе говорил, что считает свое поведением «аморальным».