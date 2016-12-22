ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 65,59 EUR Нал. 77,44 76,12 USD Бирж. 66,25 -0,65 EUR Бирж. 76,80 -0,25 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6296,40 -341,40 IMOEX 2366,47 -2,12% RTSI 1124,08 -1,69% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25050,29 -2,19% Nasdaq 7329,10 -1,31%
Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца
Лента новостей
В Чувашии задержали водителя попавшего в ДТП с 12 погибшими грузовика 23:07, Общество Тайна журналиста: почему отношения США и Саудовской Аравии могут охладеть 23:04, Политика В пользу Маска: какими будут последствия аварии российского «Союза-ФГ» 22:59, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 22:59, РБК и Lenovo Суд вынес приговор сбившему пешеходов в центре Москвы во время ЧМ-2018 22:49, Общество Лига наций по футболу. Россия — Швеция. Онлайн 22:45, Спорт СМИ опубликовали видео учений стратегических ядерных сил России 22:32, Политика «Кэшбери» приостановила работу 22:29, Финансы По жесткому сценарию: как КПРФ лишают победы в Хакасии 22:16, Политика Суд арестовал вице-президента ОАК 22:12, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 22:05, РБК и Schneider Electric Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца 21:58, Общество Порошенко назвал призывающих захватить храмы на Украине «агентами Москвы» 21:56, Политика В план развития инфраструктуры не вошли два проекта почти на 3 трлн руб. 21:52, Бизнес Памфилова заявила о риске непоправимого ущерба выборам в Хакасии 21:44, Политика ГИБДД опубликовала видео ДТП с автобусом в Чувашии 21:39, Общество NASA создало комиссию по расследованию аварии «Союза» 21:32, Технологии и медиа Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 21:19, РБК и Schneider Electric В УПЦ Московского патриархата допустили анафему патриарху Константинополя 21:01, Общество Суд арестовал брата Кокорина 20:59, Общество Суд арестовал футболиста Кокорина на два месяца 20:58, Политика Путин назначил новых глав Курской области и Башкирии 20:50, Политика 6 правил путешествия с друзьями 20:28, РБК и Билайн Власти утвердили план развития транспортной инфраструктуры на ₽6,3 трлн 20:25, Экономика ГИБДД назвала причину ДТП с участием автобуса в Чувашии 20:21, Общество Порошенко допустил работу РПЦ на Украине после автокефалии 20:19, Общество В РПЦ не исключили попыток захвата храмов и монастырей на Украине 20:14, Политика Онлайн-трансляция конференции PechaKucha Moscow + Инвитро: не жди дедлайн 20:00, РБК и Инвитро
Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 21:58
0
Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца
Тверской районный суд Москвы арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на срок два месяца. Оба проходят по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве
Павел Мамаев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Футболист «Краснодара» ​Павел Мамаев арестован на срок два месяца, до 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Ранее на такой же срок был арестован футболист «Зенита» Александр Кокорин.

Во время заседания защита Мамаева просила просмотреть видеозапись конфликта в кафе — адвокат футболиста посчитал некоторые документы дела противоречащими видеозаписи. Судья отклонил это ходатайство. Прокурор посчитал, что Мамаев совершил «преступления с особым цинизмом, с попранием всех мыслимых норм в обществе».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Мамаев просил не лишать его свободы, так как «Краснодар» может расторгнуть с ним договор. «В следственные органы явился самостоятельно, скрываться не намерен. [Главу департамента Минпромторга Дениса] Пака не избивал», — говорил футболист.

Александр Кокорин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

На суде по избранию меры пресечения Кокорину его защита настаивала, что преступление было совершено футболистом «не ради демонстративного нарушения правил поведения, а на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим». Адвокат просил отклонить ходатайство следствия, которое просило об аресте футболиста, и предлагал избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам Кокорин заявил на суде, что ему стыдно за свой поступок, попросил прощение и попросил за свое поведение перед потерпевшими, семьей, родителями, клубом, и болельщиками, и попросил судью не лишать его свободы. «Я вел себя недопустимо, сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину», — сказал футболист.

«Это интервью?»: как прошел допрос футболистов Мамаева и Кокорина
Общество


Против Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, вторая — до семи лет в зависимости от состава преступления.

Футболисты и их знакомые стали участниками нескольких конфликтов: они избили водителя ведущей «Первого канала», а также подрались с директором департамента Минпромторга и руководителем НАМИ в кафе в центре Москвы.

Мамаев в интервью в изоляторе говорил, что считает свое поведением «аморальным».

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
Фотогалерея

Авторы: Маргарита Алехина, Павел Казарновский.
Теги: Павел Мамаев , Александр Кокорин , арест , хулиганство , побои
Главное
В план развития инфраструктуры не вошли два проекта почти на 3 трлн руб. Бизнес
Материалы по теме
Следствие обосновало необходимость заключить под стражу Кокорина Общество
Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter