Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев арестован на срок два месяца, до 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Ранее на такой же срок был арестован футболист «Зенита» Александр Кокорин.
Во время заседания защита Мамаева просила просмотреть видеозапись конфликта в кафе — адвокат футболиста посчитал некоторые документы дела противоречащими видеозаписи. Судья отклонил это ходатайство. Прокурор посчитал, что Мамаев совершил «преступления с особым цинизмом, с попранием всех мыслимых норм в обществе».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Мамаев просил не лишать его свободы, так как «Краснодар» может расторгнуть с ним договор. «В следственные органы явился самостоятельно, скрываться не намерен. [Главу департамента Минпромторга Дениса] Пака не избивал», — говорил футболист.
На суде по избранию меры пресечения Кокорину его защита настаивала, что преступление было совершено футболистом «не ради демонстративного нарушения правил поведения, а на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим». Адвокат просил отклонить ходатайство следствия, которое просило об аресте футболиста, и предлагал избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Сам Кокорин заявил на суде, что ему стыдно за свой поступок, попросил прощение и попросил за свое поведение перед потерпевшими, семьей, родителями, клубом, и болельщиками, и попросил судью не лишать его свободы. «Я вел себя недопустимо, сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину», — сказал футболист.
Против Мамаева и Кокорина возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, вторая — до семи лет в зависимости от состава преступления.
Футболисты и их знакомые стали участниками нескольких конфликтов: они избили водителя ведущей «Первого канала», а также подрались с директором департамента Минпромторга и руководителем НАМИ в кафе в центре Москвы.
Мамаев в интервью в изоляторе говорил, что считает свое поведением «аморальным».