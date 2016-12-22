Путин назвал Трампа ответственным за рост цен на нефть

Глава государства отметил, что попытки регулирования цен на нефть «до добра не доведут». На минувшей неделе американский президент, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призывал ОПЕК прекратить поднимать цены на углеводороды

Президент России Владимир Путин заявил, что посоветовал бы американскому лидеру Дональду Трампу в поисках виновника цен на нефть «посмотреть в зеркало». Об этом, как сообщает ТАСС, глава государства заявил в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Путин рассказал, что у него была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки. При этом, по его словам, если бы была затронута тема роста цен на энергоресурсы, он бы сказал Трампу: «Если ты хочешь найти виновника роста цен [на нефть], Дональд, то тебе нужно посмотреться в зеркало».

Президент также отметил, что попытки регулирования цен на нефть «до добра не доведут».

1 октября цена на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года. Ноябрьские фьючерсы нефти WTI увеличились в цене почти на 3%, до $75,4 за баррель. По мнению аналитиков, основной причиной роста цен стало ожидание сокращения экспорта нефти Ираном с ноября на фоне санкций США. Согласно данным по опционам на нефтяные фьючерсы Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и европейской Intercontinental Exchange (ICE), трейдеры ставят на то, что цена возрастет до $100 в ближайшие месяцы.

25 сентября Дональд Трамп выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он обратился к ОПЕК с требованием прекратить поднимать цены на нефть. «Мы не будем больше смиряться с этими ужасными ценами», — сказал американский лидер.​

20 сентября он также призывал картель снизить цены на нефть. Свое требование он объяснил тем, что США защищают ближневосточные страны, которые «не будут в безопасности» без Вашингтона.

Встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля, в ходе которой они обсудили положение дел в Сирии и состояние отношений Москвы и Вашингтона. Путин назвал встречу с американским коллегой полезной.