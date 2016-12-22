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Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
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Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Финансы, 15:14
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Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем страны Ближнего востока. Они не будут долго в безопасности без нас, и, несмотря на это, они продолжают добиваться повышения цен на нефть! Мы это запомним», — заявил американский лидер.

Эксперты МЭА предсказали рост цен на нефть из-за Венесуэлы и Ирана
Экономика

Во вторник, 18 сентября, Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило, что цены на нефть могут подняться выше $80 за баррель из-за падения добычи и экспорта этого топлива из Венесуэлы и Ирана. В МЭА отметили, что, чтобы этого не произошло, другие производители могут компенсировать низкую нефтедобычу в этих странах.

Аналитики отметили, что экспорт иранской нефти сократился еще до возобновления американских санкций. По их мнению, уровень добычи нефти в Венесуэле может упасть до 1 млн баррелей в сутки, и нефтеперабатывающие заводы, которые занимаются нефтью из Венесуэлы и Ирана, возможно столкнутся с затруднениями по замете топлива из этих стран. В МЭА отметили, что свободные мощности стран ОПЕК на данный момент составляют 2,7 млн барр./сутки, из которых 60% приходятся на Саудовскую Аравию.

Как сообщается на сайте биржи ICE, цена фьючерсов на нефть марки Brent на 16:46 мск составила $79,32 за баррель. В среду, 12 сентября, их цена впервые достигли с мая 2018 года​ превысила $80 за баррель, составив $80,60.

В июне страны ОПЕК договорились увеличить объем добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн барр. в сутки. Как заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, фактически нефтедобыча составит 600 тыс. барр. в сутки, потому что «несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство».

Теги: Дональд Трамп , ОПЕК , нефтяные цены
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