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Трамп с трибуны ООН потребовал ОПЕК снизить цены на нефть
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Трамп с трибуны ООН потребовал ОПЕК снизить цены на нефть
Экономика, 19:35
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Трамп с трибуны ООН потребовал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп во время выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке потребовал от ОПЕК прекратить поднимать цены на нефть. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы хотим, чтобы они прекратили поднимать цены. Мы хотим, чтобы они начали снижать цены на нефть. Мы не будем больше смиряться с этими ужасными ценами», — сказал американский лидер.

Также Трамп заявил, что страны ОПЕК «рвут на части остальной мир». Американский лидер заметил, что это ему не нравится. «Мы защищаем многие эти страны [ОПЕК] впустую, а они используют нас и дают нам высокие цены на нефть. Нехорошо», — заметил президент США.

Трамп 20 сентября призывал ОПЕК снизить цены на нефть. Он пояснил, что США защищают страны Ближнего Востока, которые «не будут в безопасности» без Вашингтона. «Несмотря на это, они продолжают добиваться повышения цен на нефть!» — заметил американский лидер.

ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти
Экономика


В ответ на заявление Трампа лидер ОПЕК Саудовская Аравия и Россия заявили, что не будут увеличивать объемы добычи нефти, чтобы поднять цены. Российский министр энергетики Александр Новак заметил, что торговый конфликт между Китаем и США и санкции в отношении Ирана являются причиной новых проблем для нефтяных рынков.

Теги: Дональд Трамп , ОПЕК , цены на нефть
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