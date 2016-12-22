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Путин назвал встречу с Трампом полезной
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Путин назвал встречу с Трампом полезной
Политика, 18:12
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Путин назвал встречу с Трампом полезной

Президент России Владимир Путин назвал полезной встречу с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоялась в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля. ​

«Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые считались спорными», — сказал Путин. Он отметил, что обмен мнениями всегда очень полезен.

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16 июля прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа в Хельсинки. Президенты обсудили положение дел в Сирии и состояние российско-американских отношений.

В конце июля Путин заявил, что у Трампа есть приглашение приехать в Москву. Он добавил, что сам готов нанести визит в Вашингтон, «если будут созданы соответствующие условия для работы». В Белом доме уточнили, что приглашение Трампу приехать в Москву пока не поступало, однако президент США открыт для такого предложения.

Также Путин отмечал, что большим плюсом Трампа является его стремление выполнять предвыборные обещания. В середине августа Трамп рассказал, что встречается с иностранными лидерами, потому что такие мероприятия приносят только пользу.

Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , переговоры
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