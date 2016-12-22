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Трейдеры начали делать ставки на скорый рост нефти до $100 за баррель
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Трейдеры начали делать ставки на скорый рост нефти до $100 за баррель
Экономика, 00:00
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Трейдеры начали делать ставки на скорый рост нефти до $100 за баррель
Некоторые инвесторы в США и Европе начали ставить на то, что нефть Brent подорожает до $100 за баррель уже в ближайшие пару месяцев, следует из данных бирж NYMEX и ICE. Сейчас она стоит около $85 за баррель
Фото: Friso Gentsch / DPA / ТАСС

Заветные сто

Нефть Brent подорожала до $85 за баррель, а некоторые трейдеры в США и Европе ставят на то, что цена возрастет до $100 в ближайшие месяцы, следует из данных по опционам на нефтяные фьючерсы Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и европейской Intercontinental Exchange (ICE).

Кроме того, хедж-фонды увеличили ставки на рост цен нефтяных фьючерсов Brent и WTI до максимума за 11 недель, по совокупным данным биржи ICE Futures Europe и Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC), опубликованным в пятницу, 28 сентября. Речь идет о количестве чистых длинных позиций (разность между длинными и короткими) спекулятивных инвесторов по Brent и WTI, которое возросло за последнюю отчетную неделю на 32,1 тыс. — до 856,9 тыс. В том числе чистые длинные позиции по Brent увеличились на 6,1% (28,5 тыс. контрактов), до 496,3 тыс. контрактов — максимум с конца мая.

24 сентября объем дневных торгов по опционам на Brent достиг исторического максимума — 274 тыс. перешедших из рук в руки контрактов, причем некоторыми из них были опционы «колл» с ценами исполнения $100 и выше (держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов), сообщал Bloomberg.

Среди опционов с исполнением до декабря 2018 года доля контрактов с ценой выше $100 составляет 11%, следует из данных терминала Bloomberg. А среди январских опционов — уже 79%. В целом среди колл-опционов на Brent с исполнением в декабре 2018 года — марте 2019 года ставки находятся в диапазоне $74,5–130 за баррель.

Доля ставок на нефть дороже $100 среди колл-опционов на фьючерсы WTI (американская нефть) с исполнением до декабря—марта значительно меньше, чем по контрактам на североморский эталон. Она варьируется от 0,4 до 9%. При этом диапазон ставок составляет $60–135.

Оптимизм банков

Cтавки на нефть растут в условиях, когда Brent торгуется на четырехлетних максимумах, тем не менее трейдеры и банки прогнозируют дальнейший рост стоимости сырья. В понедельник, 1 октября, стоимость Brent превысила $85 за баррель впервые с ноября 2014 года. Ценовому ралли способствуют ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США, а также решение мониторингового комитета ОПЕК+, исключившее немедленное увеличение добычи.

В конце сентября ведущие нефтетрейдинговые фирмы заговорили о предпосылках к росту цен до $100 за баррель уже в четвертом квартале 2018 — начале 2019 года. В последний раз выше отметки $100 цена барреля нефти марки Brent поднималась 9 сентября 2014 года. О возможности возврата к этим уровням в ближайшие месяцы предупредили соучредитель Mercuria Energy Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок.

Помимо трейдеров удорожание нефти ждут крупнейшие мировые банки. Bank of America Merrill Lynch прогнозирует повышение цены на Brent до $95 за баррель во втором квартале 2019 года, следует из обзора нефтяного аналитика банка Франциско Бланша. Санкции США против Ирана могут вызвать быстрое подорожание нефти до $90, поскольку риски сокращения поставок сырья перевешивают риски снижения спроса из-за экономической слабости развивающихся стран, написали в обзоре аналитики JPMorgan Chase.

Поддержка рублю

Привязка рубля к ценам на нефть помогает ему справиться с потрясениями на развивающихся рынках. 90-дневная корреляция российской валюты с нефтяными котировками возросла более чем втрое с 9 августа, с 13 до 32%, по данным Bloomberg. Именно тогда Банк России приостановил покупки валюты, призванные снизить эту зависимость. В итоге рубль подорожал в сентябре более чем на 2%.

«Отказ от покупки валюты (Банком России) воссоединяет рубль с нефтью, которая находится вблизи максимумов, — приводит Bloomberg слова научного сотрудника исследовательского центра Bruegel в Брюсселе Элины Рыбаковой. — В отсутствие валютных покупок и при нефти на таких пиках рубль может подорожать сильнее других валют развивающихся стран».

«Последние два-три месяца, когда корреляция между рублем и нефтью полностью исчезла, дело явно было в санкциях, — сказал агентству портфельный управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне Виктор Сабо. — Вот почему я жду, что рубль подорожает: если эта корреляция восстановится, рубль может укрепиться».

Автор: Олег Макаров.
Теги: WTI , цена WTI , Brent , цена Brent , ICE , NYMEX
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