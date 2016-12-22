Цена на нефть Brent превысила $85 за баррель

Последний раз Brent торговалась по такой цене в начале ноября 2014 года. Рынок находится в ожидании ноябрьских санкций США против Ирана

Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg

Стоимоcть нефти марки Brent превысила $85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. По состоянию на 21:31 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,8%, до $85,08 за баррель. Последний раз Brent стоила выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась почти на 3%, до $75,42 за баррель.

Ранее в понедельник декабрьские фьючерсы нефти марки Brent превысили отметку $84 за баррель. На этом фоне курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,73%, до 65,05 руб., курс евро — на 1,03%, до 75,31 руб.

Нефть растет несколько дней подряд. Основной причиной роста цен, по мнению аналитиков, является ожидание сокращения экспорта нефти Ираном с ноября на фоне санкций США. Также стало известно, что Кувейт прекратил поставки в США сырой нефти впервые с 1990 года. Как рассказал источник Bloomberg, знакомый с ситуацией, Эль-Кувейт перенаправил свои поставки на более прибыльные азиатские рынки. По данным агентства, Кувейт поставляет в страны Азии 80% своей нефти.

Росту котировок также способствует решение, которое было принято на недавней министерской встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире. Саудовская Аравия и Россия исключили немедленное дополнительное увеличение добычи. Ранее президент США Дональд Трамп призывал немедленно принять меры для снижения мировых цен.