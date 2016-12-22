Захарова назвала «новым вбросом» данные о «настоящем» имени Боширова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала утверждения экспертов издания The Insider и группы расследователей Bellingcat​ о том, что подозреваемый властями Великобритании в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля россиянин Руслан Боширов скрывает свое настоящее имя. Об этом дипломат написала в Facebook.

По ее словам, эта информация является «новым вбросом», который появился сразу же после выступления британского премьер-министра Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения. Захарова отметила, что в своей речи Мэй новь озвучила обвинения в адрес России.

«Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?» — добавила она.

​Вечером издание The Insider и группа расследователей Bellingcat​ опубликовали данные, в которых утверждается, что под именем Руслана Боширова скрывается полковник Российской армии и Герой России Анатолий Чепига.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в начале марта. Власти Великобритании обвинили в произошедшем Россию. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту.

5 сентября британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей. Британские власти сообщили, что на фото изображены россияне Александр Петров и Руслан Боширов. МИД России усомнился в подлинности фотографий.

12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и призвал их дать разъяснения в СМИ. На следующий день Петров и Боширов дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором рассказали, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы увидеть собор. Они также опровергли свою причастность к отравлению Скрипалей и работе на спецслужбы.

14 сентября Bellingcat ознакомилась с копиями служебных документов Федеральной миграционной службы (ныне упразднена) с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. На заявлении была пометка «С.С.», что, по словам источников, говорит о связях со спецслужбами и значит «совершенно секретно».

Позднее журналист Оливер Кэррол из британского издания Independent и Патрик Ривел с американского телеканала ABC News заявили о том, что им удалось дозвониться по номеру телефона, который был указан в служебных документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова. По их словам, взявший трубку сообщил, что это номер Минобороны России.