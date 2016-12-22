Лавров назвал детским садом позицию Великобритании по «делу Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «нарушают положения трех или четырех конвенций», в соответствии с которыми необходимо вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию. Об этом глава МИДf заявил после заседания СБ ООН, сообщает корреспондент РБК.

«Когда нам говорят, что вы все сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что натворили — это же детский сад, так не получается», — заключил Лавров.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН премьер-министр Великобритании заявила, что Лондон стал свидетелем нарушения норм о запрещении химического оружия и привела в пример события в Солсбери, где в начале марта нашли без сознания Сергея и Юлию Скрипаль.

«Россия пытается идти путем отвлечения внимания от проблемы. Постоянные члены СБ ООН не могут подрывать существующие институты. Надеюсь, что Россия вернется в русло мирового консенсуса борьбы с применением химоружия», — подчеркнула Мэй.

Лавров, продолжая свой ответ на обвинения со стороны Лондона, отметил, что Москва не услышала ничего нового в ходе этого заседания.

​«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства», — сказал министр журналистам.