Bellingcat «узнало» в Руслане Боширове полковника военной разведки Чепигу

Эксперты Bellingcat заметили сходство Руслана Боширова, которого британские власти считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, с полковником Анатолием Чепигой, удостоенным в 2014 году звания Героя России

Руслан Боширов (Фото: RT на русском / YouTube )

Эксперты издания The Insider и группы расследователей Bellingcat утверждают, что под именем Руслана Боширова, которого британские власти считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, скрывается полковник Российской армии Анатолий Чепига, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и Герой России (по данным с сайта отделения ДОСААФ в Амурской области, звание было присвоено полковнику Чепиге в декабре 2014 года «за выполнение миротворческой миссии»).

​Организаторы расследования обнаружили фотографию человека, похожего на Боширова, на групповой фотографии, которая в справке об истории ДВОКУ сопровождала рассказ об участии выпускников училища в военной операции в Чечне. После этого эксперты предположили, что этим человеком мог быть Анатолий Владимирович Чепига, упомянутый среди выпускников ДВОКУ как Герой Российской Федерации, и провели поиск человека с такими фамилией, именем и отчеством в слитых в интернет базах данных.

«В базе данных за 2003 год присутствовал некий Анатолий Владимирович Чепига. Был указан его номер телефона, а в качестве адреса было указано лишь «в/ч (воинская часть. — РБК) 20662» — номер части 14-й бригады спецназа ГРУ в Хабаровске», — говорится в отчете.

Фотографий Чепиги в открытых источниках расследователям Bellingcat найти не удалось, что навело их на мысль, что Герой России «может быть тайным агентом спецслужб». В конце концов авторы расследования обнаружили фото Анатолия Владимировича Чепиги в одной из баз паспортов и сравнили с фотографией Боширова, опубликованной британской полицией. Сходство, по мнению авторов расследования, оказалось налицо, с поправкой на то, что фотография из базы была сделана в 2003 году.

В обнаруженном в той же базе бланке заявления на выдачу паспорта утверждается, что Анатолий Чепига родился в селе Николаевка Амурской области, то есть там же, где, по данным открытых источников, родился полковник Чепига. Кроме того, в заявлении на получении паспорта упоминается место жительства Чепиги на 2003 год — «г. Хабаровск, в/ч 20662».

«Основываясь на различных независимых друг от друга источниках информации за разные периоды времени, команда Bellingcat смогла с уверенностью заключить, что человек, которого британские власти назвали Руслан Боширов, — на самом деле полковник Анатолий Чепига, многократно награжденный высокопоставленный офицер российской военной разведки, который в конце 2014 года получил высшую государственную награду», — говорится в отчете Bellingcat.

Лондон обвиняет Боширова и Александра Петрова в причастности к отравлению в марте 2018 года в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской полиции, Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Москва свою причастность отрицает. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT заявили о своей непричастности, назвали себя «предпринимателями средней руки» и объяснили, что ездили в Солсбери как туристы.



