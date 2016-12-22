ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,22 65,83 EUR Нал. 79,03 77,38 USD Бирж. 66,26 -0,57 EUR Бирж. 78,04 +0,05 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6419,00 +29,08 IMOEX 2400,89 -0,15% RTSI 1140,65 +0,58% Brent 78,75 -0,59% DJIA 26661,77 +0,97% Nasdaq 8032,73 +1,04%
Bellingcat узнала о возможном аресте Петрова и Боширова в Нидерландах
Лента новостей
Государство решило увеличить расходы на фундаментальные исследования 00:00, Экономика «Зенит» упустил победу в матче Лиги Европы 00:00, Спорт Bellingcat узнала о возможном аресте Петрова и Боширова в Нидерландах 20 сен, 23:50, Политика Возвращение РУСАДА: произошла ли амнистия российского спорта 20 сен, 23:32, Общество В Думе назвали новые санкции попыткой США сыграть роль мирового диктатора 20 сен, 23:12, Политика Новые санкции США. Главное 20 сен, 22:57, Политика Глава Финляндии передал архиву подаренные Путиным документы о Маннергейме 20 сен, 22:54, Общество В США допустили введение санкций против будущих покупателей С-400 20 сен, 22:45, Политика Кто попал под новые санкции США. Полный список 20 сен, 22:25, Политика Лига Европы по футболу. «Копенгаген» — «Зенит». Онлайн 20 сен, 22:00, Спорт ЧВК Вагнера попала в санкционный список США 20 сен, 21:59, Политика «Спартак» проиграл «Рапиду» в первом туре Лиги Европы 20 сен, 21:49, Спорт Израиль передал России данные о крушении Ил-20 20 сен, 21:38, Политика YouTube заблокировал канал рэп-баттлов Versus за «введение в заблуждение» 20 сен, 21:23, Технологии и медиа Суд арестовал предполагаемого организатора подпольных казино в Москве 20 сен, 21:11, Общество США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400 20 сен, 20:54, Экономика США ввели санкции против 33 граждан и компаний из России из сферы ОПК 20 сен, 20:45, Политика Власти Подмосковья решили отследить реакцию соцсетей на свои действия 20 сен, 20:36, Технологии и медиа Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 20 сен, 20:12, РБК и Мираторг Вексельберг сократил прямой контроль над энергокомпанией «Т Плюс» 20 сен, 20:12, Бизнес В МВФ сообщили о продолжающихся переговорах по сотрудничеству с Киевом 20 сен, 20:03, Политика Лига Европы по футболу. «Рапид» — «Спартак». Онлайн 20 сен, 19:55, Спорт Авиацию ВВС Франции и Британии подняли на перехват российского самолета 20 сен, 19:41, Политика Партия Навального подала иск к Минюсту из-за отказа в регистрации 20 сен, 19:31, Политика Как в Кабардино-Балкарии прошли столкновения из-за битвы XVIII века 20 сен, 19:25, Общество  СМИ узнали о версии пранка в деле о новом отравлении в Солсбери 20 сен, 19:22, Общество Трамп поручил Минфину и Госдепу начать внедрение антироссийских санкций 20 сен, 19:14, Политика Московская биржа отложила допуск к торгам акций иностранных компаний 20 сен, 19:13, Финансы
Bellingcat узнала о возможном аресте Петрова и Боширова в Нидерландах
Отравление Скрипалей, 20 сен, 23:50
0
Bellingcat узнала о возможном аресте Петрова и Боширова в Нидерландах
Расследователи утверждают, что Александра Петрова и Руслана Боширова ранее арестовывали в Нидерландах, а затем депортировали в Россию
Руслан Боширов (слева) и Александр Петров (справа) (Фото: Metropolitan Police)

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ранее были арестованы на территории Нидерландов, а затем депортированы в Россию. Об этом во второй части своего расследования пишут Международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов.

Расследователи, изучив публикации СМИ на эту тему, пришли к выводу, что речь идет об эпизоде, который имел место весной 2018 года. Тогда прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравления Скрипалей. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA», — отмечается в расследовании.

Bellingcat узнала об отметке «совершенно секретно» в анкете Петрова в ФМС
Политика

Задержанных депортировали из страны и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой, предполагают Bellingcat и The Insider. Они замечают, что последней поездкой Петрова в шенгенскую зону была именно Швейцария. Расследователи допускают, что арестованными в том случае, о котором писала пресса, могли оказаться другие россияне, а не Петров и Боширов. Однако, если арест и правда был, считают расследователи, последние действовали «как минимум в одной группе со «взломщиками», поскольку «такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным».

РБК направил запрос в полицию Нидерландов.

Кроме того, в расследовании рассказывается и о других поездках подозреваемых в отравлении Скрипалей в Европу. В частности, утверждают Bellingcat и The Insider, Петров ездил в Нидерланды в 2016 году, когда там проводился референдум об ассоциации с Украиной. Расследователи обращают внимание, что тогда на территории Голландии от лица «украинских беженцев» несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Также в расследовании рассказывается о поездке Петрова в июле 2016 года на автобусе в Казахстан, при этом направление своей поездки тот указал Пекин, а через две недели вернулся в Москву из Тель-Авива. «Судя по всему, целью Петрова была какая-то из стран Средней Азии или Ближнего Востока, и попасть туда он хотел не самым приметным способом», — делают вывод расследователи.

МВД прокомментировало утечки данных о паспортах Боширова и Петрова
Общество

Помимо этого, Bellingcat и The Insider публикуют новые данные, которые, по их утверждению, свидетельствуют о том, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Так, пишут расследователи, номера загранпаспортов Петрова и Боширова близки не только между собой, но и с номерами других сотрудников ГРУ. В качестве примера они приводят копию загранпаспорта Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота (The Insider называет его сотрудником ГРУ). «Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у Широкова (Шишмакова) тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 27 выданных паспортов соответственно», — сказано в расследовании.

Помимо этого, отмечается в публикации, в паспортных данных Боширова из единой информационной системы «Российский паспорт», обнаружилась та же отметка «с.с.» («совершенно секретно»), что и у Петрова. Также на бланке имеется печать с пометкой «Сведений не давать» и тот же телефонный номер — «195-79-66». В расследовании со ссылкой на выписку из Единого государственного телефонного справочника, утверждается, что это номер Министерства обороны.

Лондон обвиняет Петрова и Боширова в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской полиции, Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Москва свою причастность отрицает. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу Russia Today заявили о своей непричастности, назвали себя «предпринимателями средней руки» и объяснили, что ездили в Солсбери как туристы.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление
Главное
США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400 Экономика
Материалы по теме
МВД прокомментировало утечки данных о паспортах Боширова и Петрова Общество
Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter