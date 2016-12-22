Bellingcat узнала о возможном аресте Петрова и Боширова в Нидерландах

Расследователи утверждают, что Александра Петрова и Руслана Боширова ранее арестовывали в Нидерландах, а затем депортировали в Россию

Руслан Боширов (слева) и Александр Петров (справа) (Фото: Metropolitan Police)

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ранее были арестованы на территории Нидерландов, а затем депортированы в Россию. Об этом во второй части своего расследования пишут Международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов.

Расследователи, изучив публикации СМИ на эту тему, пришли к выводу, что речь идет об эпизоде, который имел место весной 2018 года. Тогда прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравления Скрипалей. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA», — отмечается в расследовании.

Задержанных депортировали из страны и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой, предполагают Bellingcat и The Insider. Они замечают, что последней поездкой Петрова в шенгенскую зону была именно Швейцария. Расследователи допускают, что арестованными в том случае, о котором писала пресса, могли оказаться другие россияне, а не Петров и Боширов. Однако, если арест и правда был, считают расследователи, последние действовали «как минимум в одной группе со «взломщиками», поскольку «такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным».

РБК направил запрос в полицию Нидерландов.

Кроме того, в расследовании рассказывается и о других поездках подозреваемых в отравлении Скрипалей в Европу. В частности, утверждают Bellingcat и The Insider, Петров ездил в Нидерланды в 2016 году, когда там проводился референдум об ассоциации с Украиной. Расследователи обращают внимание, что тогда на территории Голландии от лица «украинских беженцев» несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной.

Также в расследовании рассказывается о поездке Петрова в июле 2016 года на автобусе в Казахстан, при этом направление своей поездки тот указал Пекин, а через две недели вернулся в Москву из Тель-Авива. «Судя по всему, целью Петрова была какая-то из стран Средней Азии или Ближнего Востока, и попасть туда он хотел не самым приметным способом», — делают вывод расследователи.

Помимо этого, Bellingcat и The Insider публикуют новые данные, которые, по их утверждению, свидетельствуют о том, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Так, пишут расследователи, номера загранпаспортов Петрова и Боширова близки не только между собой, но и с номерами других сотрудников ГРУ. В качестве примера они приводят копию загранпаспорта Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота (The Insider называет его сотрудником ГРУ). «Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у Широкова (Шишмакова) тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 27 выданных паспортов соответственно», — сказано в расследовании.

Помимо этого, отмечается в публикации, в паспортных данных Боширова из единой информационной системы «Российский паспорт», обнаружилась та же отметка «с.с.» («совершенно секретно»), что и у Петрова. Также на бланке имеется печать с пометкой «Сведений не давать» и тот же телефонный номер — «195-79-66». В расследовании со ссылкой на выписку из Единого государственного телефонного справочника, утверждается, что это номер Министерства обороны.

Лондон обвиняет Петрова и Боширова в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской полиции, Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Москва свою причастность отрицает. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу Russia Today заявили о своей непричастности, назвали себя «предпринимателями средней руки» и объяснили, что ездили в Солсбери как туристы.