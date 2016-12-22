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Иран заявил о предотвращении войны в Сирии благодаря дипломатии
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Иран заявил о предотвращении войны в Сирии благодаря дипломатии
Война в Сирии, 10:05
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Иран заявил о предотвращении войны в Сирии благодаря дипломатии

Соглашение России и Турции о создании демилитаризованнной зоны вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб «предотвратило войну», написал ​глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем Twitter.

Министр подчеркнул, что интенсивные переговоры во время его визитов в Анкару и Дамаск, на саммите в Тегеране и на встрече президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, «предотвратили войну в Идлибе». «Дипломатия работает», — заключил он.

Буфер на линии соприкосновения: о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи
Политика

Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 17 сентября. На ней стороны договорились, что вдоль линии соприкосновения в провинции Идлиб будет создана демилитаризованная зона глубиной 15–20 км. До 10 октября оттуда должны вывести боевиков радикальных группировок и тяжелое вооружение. Представители умеренной оппозиции на линии соприкосновения останутся. Параметры демилитаризованной зоны будут согласованы Москвой и Анкарой.

В начале сентября Россия, Турция и Иран на встрече в Тегеране, посвященной проблеме Идлиба, заявили о необходимости разоружения террористов и сохранения территориальной целостности Сирии.

Это произошло на фоне концентрации группировки сирийской армии и ее союзников на границах последнего анклава оппозиции, а также интенсивных артиллерийских и авиаударов, которые проводились ВВС Сирии и ВКС России. Турция начала стягивать свои армейские подразделения и оружие в подконтрольные оппозиции части Идлиба и Алеппо, где находятся ориентирующиеся на Анкару группировки.

Параллельно появилась информация о готовящемся использовании химоружия в Идлибе. В Москве предупредили, что готовится соответствующая провокация. США и союзники пригрозили военной операцией в случае использования отравляющих веществ. В конце августа Россия усилила средиземноморскую группировку. Тогда же к берегам Сирии была стянута постоянная морская группировка стран НАТО, ядром которой стали корабли США и Франции.

Теги: Сирия , Идлиб , Иран , Турция
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