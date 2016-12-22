НАТО сочло значительной российскую эскадру у берегов Сирии

В связи со сложившейся ситуацией у берегов Сирии в НАТО призвали все стороны проявлять сдержанность и стараться не ухудшать «и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Сирии»

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

НАТО наблюдает крупномасштабное наращивание российских оперативных соединений ВМФ у берегов Сирии в Средиземном море. Об этом официальный представитель альянса Оана Лунгеску сообщила в комментарии газете Haaretz.

Накануне о том, что Россия развернула у берегов Сирии самую мощную эскадру за все время конфликта, со ссылкой на российское военное ведомство сообщила газета «Известия». Теперь эти данные подтвердили в Североатлантическом блоке.

«ВМФ России направил в Средиземное море значительные военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами», — сообщила Лунгеску, заметив, что территории «многих стран — членов альянса граничат со Средиземноморьем». В связи с этим, напомнила представитель НАТО, корабли стран блока постоянно действуют в этой акватории. «Поэтому мы контролируем ситуацию и военно-морскую деятельность в регионе, в том числе со стороны России», — сказала она.

Размышлять о намерениях российского флота в Средиземном море Лунгеску отказалась. НАТО, по ее словам, в данном случае важно, «чтобы все стороны, которые присутствуют в регионе, проявляли сдержанность и воздерживались в том числе от возможности ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Сирии».

Военнослужащих НАТО в республике, добавила Лунгеску, нет. «Но мы поддерживаем усилия ООН по достижению политического урегулирования конфликта в регионе», — заключила представитель блока.

Россия наращивает свою военную группировку в Сирии на фоне сообщений, что США готовы нанести по арабской республике очередной удар, если сирийский лидер Башар Асад отдаст приказ о применении против противников его режима химического оружия. Об этом, как писал 24 августа со ссылкой на свои источники Bloomberg, американская сторона уже предупредила Россию.

Москва в ответ на это заявила, что у нее есть данные о подготовке в сирийском Идлибе инсценировки химической атаки. Ее, как заявляли в Минобороны, готовят обученные британскими спецслужбами боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра», организация запрещена в России)​.

После этого, как подчеркивали в военном ведомстве, российские соединения в Средиземном море были усилены ракетным крейсером «Маршал Устинов», большим противолодочным кораблем «Североморск», фрегатами «Пытливый», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также подводными лодками Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».