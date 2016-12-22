Буфер на линии соприкосновения: о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи

На второй за десять дней встрече по сирийской тематике лидеры России и Турции договорились избежать масштабной военной операции в Идлибе — там будет создана зона безопасности. В этом была прежде всего заинтересована Анкара

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Поискать решения там, где их пока нет»

Владимир Путин принимал Реджепа Тайипа Эрдогана в своей сочинской резиденции «Бочаров ручей». Главным вопросом для обсуждения Эрдоган до отлета в Россию назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Положение в последнем крупном контролируемом оппозицией и террористами районе Сирии Путин и Эрдоган уже обсуждали десять дней назад в Тегеране. Тогда в переговорах принимал участие и президент Ирана Хасан Роухани. Однако выработать совместное решение трем лидерам не удалось.

В этот раз президенты России и Турции были настроены найти решение, хотя ни один в открытой для прессы начальной части переговоров не упомянул ни Идлиб, ни Сирию. «Вопросов очень много, причем есть и сложные вопросы», — лишь заметил в начале встречи Путин, добавив, что рад «поискать решения там, где их пока нет». «Не только регион, но и весь мир устремил взгляды на нашу сегодняшнюю встречу», — в свою очередь сказал Эрдоган. «Заявление, с которым мы выступим здесь после встречи в Сочи, считаю, будет новой надеждой для региона», — пообещал турецкий президент.

Итогом переговоров стало подписание министрами обороны двух стран меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Стороны договорились создать к 15 октября вдоль линии соприкосновения правительственной армии Сирии и оппозиции демилитаризованную зону глубиной 15–20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, сообщили президенты. К 10 октября должен произойти вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок. Контролировать демилитаризованную зону будут турецкие патрульные и российская военная полиция.

Со второй попытки

В конце сентября прошлого года Иран, Россия и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Однако год спустя зона деэскалации сохранилась только одна — в Идлибе и на части территорий соседних провинций. Остальные зоны перешли под контроль правительства Сирии, что стало возможно отчасти благодаря тому, что не желающие мира повстанцы перемещались в Идлиб. Президент Сирии Башар Асад сейчас полон решимости вернуть и эту территорию под контроль. Его армия в последние дни вела точечный огонь по позициям оппозиции. Российские ВКС оказывали ей поддержку, но массированное наступление не начиналось — против него выступал президент Турции. Идлиб, согласно договоренностям, был зоной контроля Турции: по периметру зоны стоят наблюдательные пункты турецких военных, большую часть находящихся внутри группировок Турция поддерживала на протяжении всей семилетней войны в Сирии.

На переговорах в Тегеране Эрдоган призывал не наносить массированные военные удары по позициям оппозиции — это, по его словам, приведет к неминуемому гуманитарному кризису и гибели тысяч мирных жителей (по его оценке, в районе проживают около 3,5 млн человек). Тогда согласия президентов Ирана и России Эрдоган не получил, в итоговом коммюнике тегеранской встречи содержался только призыв к скорейшему отмежеванию умеренной оппозиции от террористов запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Турция заинтересована в том, чтобы с помощью России предотвратить полномасштабную операцию Дамаска в Идлибе, так как опасается, что она распространится на ее союзников среди умеренной оппозиции, а это, в свою очередь, нанесет серьезный урон имиджу Анкары, которая будет восприниматься как слабый игрок среди «тройки» астанинского процесса, считает тюрколог и политический консультант Тимур Ахметов. Кроме того, по мнению эксперта, Анкара опасается мести террористов внутри самой Турции, в которой много сторонников и симпатизирующих некоторым экстремистским формированиям. Для Турции Идлиб важен и как предмет торга с Дамаском по курдскому вопросу, считает эксперт. По его словам, потеряв Идлиб, Анкара может лишиться рычага давления на сирийское правительство для сдерживания курдских ополченцев, контролирующих территории к востоку от Евфрата, в том числе вдоль сирийско-турецкой границы.

Временная школа в лагере для сирийских беженцев в Идлибе (Фото: Anas ALkharboutli / DPA / ТАСС)

И дороги в придачу

Для России, по мнению Ахметова, было важно сохранить позитивный настрой в отношениях с Турцией, учитывая ход политического диалога между оппозицией и правительством. Задачей России было добиться, чтобы сосредоточившиеся в зоне деэскалации боевики не угрожали российским военным базам (Тартус и Хмеймим), а также провинции и городу Алеппо, напомнил Путин по итогам переговоров в Сочи.

Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции. По его словам, Турция вместе с Россией устранят все радикальные группировки в этой зоне. Также Турция укрепит свои наблюдательные пункты в Идлибе. В целом достигнутые решения позволят предотвратить гуманитарный кризис, уверен президент Турции.

Президенты также договорились до конца 2018 года восстановить транзитное сообщение по трассам М4 Алеппо — Латакия и М5 Алеппо — Хама (обе проходят через провинцию Идлиб). Соответствующая договоренность, по словам Путина, зафиксирована в принятом меморандуме.

Сочинские договоренности означают, что теперь военной операции в Идлибе не будет. Об этом журналистам заявил российский министр обороны Сергей Шойгу по итогам встречи. По его словам, изложенные в меморандуме позиции в ближайшие часы будут согласованы с Дамаском.

Решение с открытым финалом

Как сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов, не совсем ясно, кого собирается Турция разоружать в новой зоне демилитаризации — «на линии соприкосновения с сирийской армией и ее союзниками находятся протурецкие группы оппозиции, в то время как террористы ХТШ в основном находятся в тылу у оппозиции». «Я думаю, что таким красивым решением они [президенты] просто подчеркнули совместные мирные усилия», — полагает он.

В то же время трасса М5, о восстановлении движения по которой сказал Путин, не ограничивается 15 км, поэтому нет ясности, как будет обеспечиваться безопасность передвижения на остальных участках, отмечает Мардасов. «Тем более дорога все равно будет уязвима для минометного огня радикалов, заинтересованных сорвать любые договоренности», — указал эксперт.

В любом случае, по мнению Мардасова, обнародованный сценарий подразумевает активизацию процесса разоружения ХТШ и «растворения» некоторых ее отрядов в протурецкой оппозиции. По словам эксперта, сочинские договоренности позволили Турции фактически отстоять свой план размежевания оппозиции и экстремистов, представленный еще в Тегеране, а России удалось избежать участия в масштабной операции, которого она не хотела. «Фиксация договоренностей предполагает, что сирийская армия не должна их открыто саботировать, однако провокации все равно возможны, в том числе со стороны проправительственных сил», — предупреждает эксперт.

Результат сочинской встречи — это хоть и скромная, но все же победа Эрдогана, который смог выиграть время и отложить военную операцию в Идлибе, считает эксперт РСМД Юрий Бармин. Тем не менее он называет обозначенные сроки выполнения договоренностей «амбициозными». Бармин сомневается, что к октябрю Турции удастся создать демилитаризованную зону в некоторых районах (на границе с Алеппо и в районе города Джиср-аш-Шугур), где действуют радикальные формирования, близкие к террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России). «На этапе вывода тяжелых вооружений в этих районах могут начаться стычки с экстремистами», — отмечает эксперт.

Бармин также указывает на нереалистичность сценария открытия трасс М4 и М5, которые пересекают насквозь зону деэскалации в Идлибе, но не попадают в новую зону демилитаризации. «Очевидно, что для их открытия должны быть созданы такие гарантии безопасности, которые на данном этапе ни Москва, ни Анкара не могут дать», — подытожил он.

Российская сторона не стала рисковать и пошла на компромиссное решение с Турцией, в то время как Анкара из-за угрозы эскалации ситуации в Идлибе вынуждена была взять на себя еще больше обязательств и, соответственно, рисков, считает Ахметов. «Неспособность Анкары решить проблему присутствия террористов в провинции, вероятно, лишит турков всех легитимных причин противостоять военной операции сирийских правительственных войск», — подытожил эксперт.