Россия и Турция договорились не проводить операцию в Идлибе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет, передает «Интерфакс».
Министр пояснил, что в ближайшее время с сирийской стороной будут согласованы позиции, изложенные в меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибе, подписанном по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее в Сочи завершились четырехчасовые переговоры Путина и Эрдогана. В ходе встречи лидеры договорились к 15 октября создать вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15–20 км. Из этой зоны будут выведены все радикально настроенные боевики, также до 10 октября должен состояться вывод тяжелых вооружений. При этом Эрдоган пояснил, что в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции.
В Тегеране 7 сентября прошла встреча президентов России, Ирана и Турции по ситуации в Идлибе. По ее итогам стороны приняли декларацию, в которой подтвердили намерение сохранить суверенитет и целостность Сирии, а также отделить умеренную оппозицию от террористов.