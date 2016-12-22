Reuters сообщил о переброске Турцией войск и оружия в Идлиб

Анкара, по данным агентства, не только укрепляет позиции на границе, но и усиливает военное присутствие внутри провинции Идлиб. Регион — последний оплот противостоящих Асаду сил. Москва называла Идлиб «террористическим гнойником»

Фото: Dha / Zuma / ТАСС

Турция укрепляет свои позиции в сирийской провинции Идлиб, находящейся под контролем противостоящих Дамаску сил, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Турции, а также среди сирийской оппозиции.

Высокопоставленный собеседник в силовых структурах сказал агентству, что турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба (три других турецких источника сообщили лишь о том, что военные и оружие были направлены на границу между двумя странами).

«У нас есть там военное присутствие, и если на [нас] нападут, мы будем рассматривать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ», — сказал источник агентства.

Мустафа Сераджи, которого агентство называет «высокопоставленным сирийским повстанцем», заявил, что Анкара направила в Идлиб «десятки» бронемашин и танков, а также «сотни» бойцов спецназа. «Турецкие силы в Сирии получили мощное подкрепление, их точки наблюдения, по сути, стали постоянными военными базами», — сказал он. Источники агентства в рядах сирийской оппозиции также сообщили, что Анкара увеличила поставки в этот сирийский регион. По их словам, Турция поставляет в том числе боеприпасы.

Собеседники агентства подчеркнули, что наступление правительственных сил на Идлиб спровоцирует гуманитарный кризис на турецкой границе.

В понедельник, 10 сентября, СМИ сообщали о переброске турецких сил на границу с Сирией. По данным агентства Anadolu, в приграничный район была стянута, в частности, артиллерия; Bloomberg передавал также о силах спецназа и танках. Издания связывали это с необходимостью укрепить границы в случае обострения обстановки в Идлибе, что может спровоцировать массовый приток беженцев в Турцию.

Идлиб — последний крупный анклав противостоящих правительству Башара Асада сил на территории Сирии. В этом регионе остаются силы «Свободной сирийской армии», которую поддерживает Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября на переговорах с участием глав России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани призвал сделать все, чтобы этот сирийский регион не превратился в «кровавое озеро».

Москва, Тегеран и Дамаск настаивают, что в Идлибе укрываются террористы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце августа назвал регион «террористическим гнойником», где боевики «[держат] в заложниках в качестве живых щитов гражданское население». «Этот «гнойник» необходимо ликвидировать», — подчеркнул он. Российская авиация после этого нанесла удары по территории провинции. В Минобороны назвали целями здания, в которых укрывались боевики, а также склады со взрывчаткой и беспилотниками террористов. Также российские военные настаивают, что боевики в Идлибе готовят провокацию с использованием химического оружия.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Иран не нападать на Идлиб, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе в этом регионе. В Вашингтоне считают, что применить химическое оружие готовятся правительственные войска.