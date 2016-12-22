Путин оценил четырехчасовые переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин остался доволен переговорами с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, конструктивными и содержательными, передает корреспондент РБК.

Переговоры продолжались около четырех часов. «Мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры», — сказал Путин.

По словам российского лидера, много внимания было уделено на встрече урегулированию в Сирии, в частности положению дел в Идлибе. Путин напомнил, что российскую сторону беспокоили угрозы со стороны боевиков для всей провинции и для города Алеппо, а также для российских военных объектов в Тартусе и Хмеймиме. Как подчеркнул Путин, сторонам удалось выйти на «серьезные и согласованные решения». Также Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны к 15 октября.

Накануне стало известно, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Сочи.

7 сентября в Тегеране прошел третий саммит президентов России, Ирана и Турции, главной темой которого стала ситуация в Идлибе. В ходе саммита Эрдоган выступил против военной операции сирийской армии в Идлибе, Путин заявил, что террористы готовят в этой провинции провокации, в том числе с использованием химического оружия. В конце июля Путин и Эрдоган провели переговоры в ЮАР.

В начале апреля состоялись переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре. В ходе визита Путина в Турцию президенты также приняли участие в церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую», строительством которой занимается «Росатом».