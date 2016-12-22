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Эрдоган призвал Москву и Тегеран не превращать Идлиб в «кровавое озеро»
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Эрдоган призвал Москву и Тегеран не превращать Идлиб в «кровавое озеро»
Политика, 15:46
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Эрдоган призвал Москву и Тегеран не превращать Идлиб в «кровавое озеро»
На встрече лидеров России, Ирана и Турции Реджеп Эрдоган выступил категорически против военной операции армии Сирии в Идлибе. Он призвал Владимира Путина и Хасана Роухани не превращать Идлиб в «кровавое озеро»
Реджеп Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Сирийскую провинцию Идлиб нельзя отдавать «на милость» президенту Сирии Башару Асаду, Анкара не хочет, чтобы эта провинция превратилась в «кровавое озеро», заявил в ходе трехсторонних переговоров в Тегеране президент Турции Реджеп Эрдоган. Трансляцию саммита, в котором кроме Эрдогана принимают участие президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани, вел канал Ruptly на видеосервисе YouTube.

«Мы хотим, чтобы Идлиб не превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия», — сказал Эрдоган. ​«Мы не должны отдать этот регион на милость режиму Асада», — продолжил он (цитата по «Интерфаксу»). Эрдоган заверил также, что «любое нападение на Идлиб приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии».

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Минобороны России продолжает наносить удары по боевикам в Идлибе. При этом в ведомстве заявляют, что объектами атаки в сентябре стала инфраструктура запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Минобороны подчеркивает, что удары наносятся «исключительно по подтвержденным объектам» боевиков, которые были расположены на расстоянии от населенных пунктов.

Ранее турецкое агентство Anadolu, арабское издание Al Masdar и расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что удары наносятся не по террористам, а по «отрядам сирийской оппозиции». Однако Россия настаивает, что в Идлибе укрываются террористы, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провинцию их «последним крупным очагом». Министр подчеркнул 29 августа, что его необходимо ликвидировать.

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Эксперт российского совета по международным делам Антон Мордасов писал на РБК, что правительство Асада продолжает переброску армейских подразделений в район Идлиба. Наличие радикалов в этой провинции «может стать для Дамаска и Москвы поводом, чтобы военным путем решить важные политические задачи: снизить влияние Анкары на северо-западе Сирии и внести раскол в ряды умеренной оппозиции», которую поддерживает Турция.

«Москва, которая позиционирует себя в качестве гаранта территориальной целостности Сирии и главного борца с терроризмом, не может открыто признать Идлиб зоной влияния Турции, хотя и заинтересована в развитии турецко-сирийских связей. Дамаск, со своей стороны, не может мириться с наличием «турецкого анклава» на своей территории, вдобавок ему нужно продемонстрировать самостоятельность в принятии решений», — написал он.

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Ранее Эрдоган уже предупреждал, что в Идлибе находятся около 3,5 млн человек, и «если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие». Он добавил, что крупномасштабное наступление в этом районе приведет к новой волне прибывающих в Турцию беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об «очень серьезном разговоре» с Путиным о ситуации в Идлибе. По ее словам, она призвала избежать гуманитарной катастрофы в этой сирийской провинции.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия и Иран могут совершить ​«серьезную гуманитарную ошибку» в Сирии, если допустят наступление армии Асада на Идлиб — последний оплот вооруженной оппозиции.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Турция , Сирия , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин
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