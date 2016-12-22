Эрдоган призвал Москву и Тегеран не превращать Идлиб в «кровавое озеро»

На встрече лидеров России, Ирана и Турции Реджеп Эрдоган выступил категорически против военной операции армии Сирии в Идлибе. Он призвал Владимира Путина и Хасана Роухани не превращать Идлиб в «кровавое озеро»

Реджеп Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Сирийскую провинцию Идлиб нельзя отдавать «на милость» президенту Сирии Башару Асаду, Анкара не хочет, чтобы эта провинция превратилась в «кровавое озеро», заявил в ходе трехсторонних переговоров в Тегеране президент Турции Реджеп Эрдоган. Трансляцию саммита, в котором кроме Эрдогана принимают участие президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани, вел канал Ruptly на видеосервисе YouTube.

«Мы хотим, чтобы Идлиб не превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия», — сказал Эрдоган. ​«Мы не должны отдать этот регион на милость режиму Асада», — продолжил он (цитата по «Интерфаксу»). Эрдоган заверил также, что «любое нападение на Идлиб приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии».

Минобороны России продолжает наносить удары по боевикам в Идлибе. При этом в ведомстве заявляют, что объектами атаки в сентябре стала инфраструктура запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Минобороны подчеркивает, что удары наносятся «исключительно по подтвержденным объектам» боевиков, которые были расположены на расстоянии от населенных пунктов.



Ранее турецкое агентство Anadolu, арабское издание Al Masdar и расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что удары наносятся не по террористам, а по «отрядам сирийской оппозиции». Однако Россия настаивает, что в Идлибе укрываются террористы, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провинцию их «последним крупным очагом». Министр подчеркнул 29 августа, что его необходимо ликвидировать.

Эксперт российского совета по международным делам Антон Мордасов писал на РБК, что правительство Асада продолжает переброску армейских подразделений в район Идлиба. Наличие радикалов в этой провинции «может стать для Дамаска и Москвы поводом, чтобы военным путем решить важные политические задачи: снизить влияние Анкары на северо-западе Сирии и внести раскол в ряды умеренной оппозиции», которую поддерживает Турция.

«Москва, которая позиционирует себя в качестве гаранта территориальной целостности Сирии и главного борца с терроризмом, не может открыто признать Идлиб зоной влияния Турции, хотя и заинтересована в развитии турецко-сирийских связей. Дамаск, со своей стороны, не может мириться с наличием «турецкого анклава» на своей территории, вдобавок ему нужно продемонстрировать самостоятельность в принятии решений», — написал он.

Ранее Эрдоган уже предупреждал, что в Идлибе находятся около 3,5 млн человек, и «если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие». Он добавил, что крупномасштабное наступление в этом районе приведет к новой волне прибывающих в Турцию беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об «очень серьезном разговоре» с Путиным о ситуации в Идлибе. По ее словам, она призвала избежать гуманитарной катастрофы в этой сирийской провинции.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия и Иран могут совершить ​«серьезную гуманитарную ошибку» в Сирии, если допустят наступление армии Асада на Идлиб — последний оплот вооруженной оппозиции.

