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Путин встретится с Эрдоганом в Сочи 17 сентября
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Путин встретится с Эрдоганом в Сочи 17 сентября
Политика, 16:50
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Путин встретится с Эрдоганом в Сочи 17 сентября

Российский президент Владимир Путин встретится 17 сентября с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что встреча президентов пройдет в Сочи. Путин и Эрдоган обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и сирийское урегулирование.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным развитие ситуации в Сирии. Министр отметил, что турецкая сторона готова вести борьбу с террористами и хочет добиться урегулирования кризиса политическим путем, при этом в Анкаре против несения ударов по гражданским лицам под предлогом борьбы с терроризмом.

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10 сентября стало известно, что Турция стягивает силы, включая тяжелую военную технику, на границу с Сирией из-за обострения ситуации в Идлибе. Целью переброски техники агентство Anadolu назвало «укрепление границы с Сирией». 7 сентября Эрдоган на встрече с лидерами России и Ирана призвал не превращать Идлиб в «кровавое озеро».

Теги: Сирия , Турция , Владимир Путин , Реджеп Тайип Эрдоган
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