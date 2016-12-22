Путин предупредил о подготовке террористами провокаций в Идлибе

Террористы в сирийской провинции Идлиб готовят провокации, в том числе с использованием химического оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране, передает «РИА Новости».

«Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия», — отметил российский президент.

По его словам, оставшиеся группировки экстремистов в Сирии сосредоточены в зоне деэскалации в Идлибе.

В конце августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о прибытии в Сирию англоязычных специалистов для инсценировки химической атаки против мирного населения для резкой дестабилизации обстановки. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил о похищении 44 детей в районе Идлиба организацией «Белые каски» (за которой, по его словам, стоят британские спецслужбы) для инсценировки химатаки.

В начале сентября правительство Франции объявило, что французская армия нанесет удар по Сирии, если сирийские правительственные войска применят химическое оружие. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США «очень разозлятся» в случае кровопролития в Идлибе. 7 сентября специальный советник госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри рассказал о «многочисленных доказательствах» готовящейся химатаки в Идлибе.