Эрдоган заявил Путину о ревности других стран из-за отношений с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят в ЮАР, заявил, что отношения между Анкарой и Москвой выстроены на солидарности. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По мнению турецкого президента, двусторонние отношения между Москвой и Анкарой развиваются успешно.
«Всестороннее сотрудничество между Россией и Турцией вызывает у некоторых чувство ревности», — сказал турецкий лидер во время приветствия президента России Владимира Путина. После этих слов лидеры двух стран удалились на переговоры тет-а-тет.
Повесткой встречи, как отмечает агентство, станет сирийский конфликт. Помощник президента России Юрий Ушаков 24 июля уточнял, что помимо сирийского конфликта Путин и Эрдоган обсудят вопросы энергетики.
Это вторая за этот год встреча двух президентов. Она проходит на полях саммита БРИКС в ЮАР. За день до вылета в южноафриканскую республику Эрдоган заявил, что надеется обсудить на встрече с Путиным ситуацию в Сирии, которая развивается, как уточняло Anadolu, «не по желаемому сценарию».
В середине июля между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого они также обсудили вопросы сирийского урегулирования и договорились о продолжении двусторонних контактов и сотрудничества.