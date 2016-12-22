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Эрдоган заявил Путину о ревности других стран из-за отношений с Россией
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Эрдоган заявил Путину о ревности других стран из-за отношений с Россией
Политика, 20:45
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Эрдоган заявил Путину о ревности других стран из-за отношений с Россией
Солидарность и всестороннее сотрудничество между Турцией и Россией вызывает ревность у некоторых других стран, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган перед переговорами с Владимиром Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят в ЮАР, заявил, что отношения между Анкарой и Москвой выстроены на солидарности. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По мнению турецкого президента, двусторонние отношения между Москвой и Анкарой развиваются успешно.

«Всестороннее сотрудничество между Россией и Турцией вызывает у некоторых чувство ревности», — сказал турецкий лидер во время приветствия президента России Владимира Путина. После этих слов лидеры двух стран удалились на переговоры тет-а-тет.

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Повесткой встречи, как отмечает агентство, станет сирийский конфликт. Помощник президента России Юрий Ушаков 24 июля уточнял, что помимо сирийского конфликта Путин и Эрдоган обсудят вопросы энергетики.

Это вторая за этот год встреча двух президентов. Она проходит на полях саммита БРИКС в ЮАР. За день до вылета в южноафриканскую республику Эрдоган заявил, что надеется обсудить на встрече с Путиным ситуацию в Сирии, которая развивается, как уточняло Anadolu, «не по желаемому сценарию».

В середине июля между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого они также обсудили вопросы сирийского урегулирования и договорились о продолжении двусторонних контактов и сотрудничества.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Владимир Путин , Турция
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