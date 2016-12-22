Путин прибыл на переговоры с Эрдоганом в президентский дворец в Анкаре

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в дворец турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Прямая трансляция прибытия Путина велась на странице Эрдогана в Facebook.
На площади у дворца выстроился почетный караул, военный оркестр исполнил национальные гимны России и Турции. После встречи Путин и Эрдоган проследовали внутрь дворца.
Путин пробудет в Турции до 4 апреля. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития торгового и экономического сотрудничества, а также текущие совместные стратегические проекты. Планируется, что Путин примет участие в закладке фундамента АЭС «Аккую», которую в Турции построит «Росатом». Также, по словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны «наверняка будут обсуждать пресловутые помидоры». В Турции также пройдет встреча Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани.