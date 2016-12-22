В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых

Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России

Путин запретил рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ

В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян

Экономисты увидели предпосылки для выхода сферы услуг из застоя

Путин прибыл на переговоры с Эрдоганом в президентский дворец в Анкаре

МОК назвал города-претенденты на Олимпиаду-2026

Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов

В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ

Президент NEM Foundation покинул свой пост

Экс-глава правительства Дагестана сравнил свое дело с «делом Скрипаля»

КДК открыл дело на Федора Смолова за оскорбления в адрес болельщиков

Семь человек погибли в результате ДТП в Египте

Бывший французский министр назвал высылку дипломатов вынужденной мерой

В МВД Украины прокомментировали возбуждение Россией дела против Авакова

Как социальному бизнесу выйти на самоокупаемость

Тулеев не планировал возглавить парламент Кемеровской области

Специалист по криптофинансам: во что инвестировать, если рынок падает

Грудинин и Глазьев обсудили «идеологию либерализма» в правительстве

Топ-менеджер Hyundai уволилась после обвинений в принуждении к караоке

СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС

Чем хорошо одиночество и как отвоевать его для себя

Росгвардия нашла «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в кемеровском ТЦ

«Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино»

Первый замглавы РФПИ вошел в совет директоров Virgin Hyperloop One

Россельхознадзор оштрафовал производителя «Баскин Роббинс» на ₽100 тыс.

ФАНО и РАН оценили работу 454 научных организаций

Курс Verge вырос на 27% за сутки

В Совфеде назвали 10 видов вмешательства в выборы президента из-за рубежа

Россияне и сомалийцы оказались лидерами по натурализации в Финляндии