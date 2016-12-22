Эрдоган и Путин запустили строительство АЭС «Аккую» в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган посетили церемонию старта строительства АЭС «Аккую». Начало работ откладывалось с 2015 года из-за сложностей в отношениях двух стран

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

АЭС «Аккую» в Турции будет запущена в 2023 году, создав новые рабочие места как в России, так и в Турции. Об этом во время визита в Анкару заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Путин прибыл на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ранее 3 апреля. Во время визита он направился на церемонию начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую», которую в Турции построит «Росатом».

«Благодаря проекту «Аккую» и в России, и в Турции появятся новые, современные, хорошо оплачиваемые рабочие места, получат развитие передовые производства и технологии», — рассказал президент во время закладки первого камня энергоблока. Особо глава государства подчеркнул, что АЭС будет экологически чистой и будет отвечать всем нормам безопасности. В ее строительстве будут применяться новейшие технологии и принимать участие турецкие компании. «Российские партнеры планируют активно привлекать к строительству турецкий малый и средний бизнес. Намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции», — рассказал Путин. По его словам, заявки на участие в строительстве подали уже 350 турецких компаний.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал начало строительства «Аккую» «историческим моментом», передает Anadolu. Он подчеркнул, что с выходом на полную мощность АЭС будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от газа и угля. По плану «Аккую» должна на этапе ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт электроэнергии. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, каждый мощностью 1200 МВт.

В ночь на 3 апреля Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока «Аккую», признав, что проект «Росатома» соответствует всем необходимым требованиям.

Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» Россия и Турция подписали в мае 2010 года. Однако планы по строительству АЭС были на время нарушены осенью 2015 года после охлаждения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого турецким истребителем российского Су-24 и гибели пилота.