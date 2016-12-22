Посольство прокомментировало данные о сообщниках «отравителей» Скрипалей

Утверждения британских СМИ о том, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть причастен сотрудник российской дипмиссии, являются «бурной фантазией». Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, сообщает «Интерфакс».

«Бурную фантазию британской прессы комментировать не считаем целесообразным», — сказал представитель дипломатического представительства.

​16 сентября источник газеты Sunday Mirror сообщил, что британские следователи по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери в марте этого года, считают, что у обвиняемых в произошедшем россиян Александра Петрова и Руслана Боширова были сообщники.

По версии издания, один из них мог быть куратором операции, который, как предполагается, работал в российском посольстве в Великобритании. Другой является врачом, которого в Лондоне уже прозвали «доктором Новичком».

В начале сентября британская полиция опубликовала фотографии предполагаемых исполнителей отравления Скрипалей. Ими, по версии Лондона, являются Петров и Боширов. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, оба — сотрудники российских спецслужб.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в отношении Петрова и Боширова была проведена проверка, по итогам которой выяснилось, что они являются гражданскими лицами.

​На следующий день Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали о целях поездки в Англию. Они опровергли причастность к отравлению Скрипалей и работу на спецслужбы.