Mirror узнала о розыске британской полицией «доктора Новичка»

Британская полиция разыскивает двух человек, которые сопровождали возможных исполнителей отравления Сергея и Юлии Скрипаль. По предварительной версии, один из них мог быть врачом

Фото: ТАСС

Британские следователи по делу об отравлении в Солсбери считают, что Руслана Боширова и Александра Петрова, которых подозревают в совершении этого преступления, сопровождали еще два человека, сообщил источник газеты Sunday Mirror. Один из них является врачом, которого в Лондоне уже прозвали «доктором Новичком».

Собеседник издания в британском правительстве предполагает, что врач приезжал в Великобританию на случай, если кто-то из непосредственных исполнителей случайно получит отравление. Он должен был оказать помощь, чтобы не привлекать местных медиков.

Еще один подозреваемый мог быть куратором операции, который, как предполагается, работал в российском посольстве в Великобритании. В британской полиции предполагают, что встретиться с ними Боширов и Петров могли после того, как поселились в лондонской гостинице City Stay.

Имена двух подозреваемых не называются.

В начале сентября Скотленд-Ярд назвал Боширова и Петрова подозреваемыми в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская полиция показала фотографии их перемещений по Солсбери, а также флакон из-под духов Nina Ricci, в котором якобы перевозился «Новичок». Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала Боширова и Петрова сотрудниками ГРУ.

12 сентября Владимир Путин обратился к «отравителям» Скрипалей. Он сказал, что Кремль нашел их, и предложил Боширову и Петрову самим появиться в СМИ. Вскоре интервью с ними вышло на телеканале RT. Двое мужчин заявили, что действительно были в Солсбери, однако ездили туда в качестве туристов, чтобы посмотреть собор. По их словам, о Скрипале до поездки они ничего не знали.

Позднее группа расследователей Bellingcat опубликовала паспортное досье Петрова, на котором стоит штамп «сведений не давать» и код 195-76-66. На обратной стороне документа пометка — «есть письмо С.С.». Такие же слова есть на заявлении Петрова на замену паспорта, которое опубликовало Би-би-си. И в Bellincat, и в Би-би-си считают, что «С.С.» расшифровывается как «совершенно секретно», что говорит о принадлежности к спецслужбам.