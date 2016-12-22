Mirror узнала о розыске британской полицией «доктора Новичка»

Британские следователи по делу об отравлении в Солсбери считают, что Руслана Боширова и Александра Петрова, которых подозревают в совершении этого преступления, сопровождали еще два человека, сообщил источник газеты Sunday Mirror. Один из них является врачом, которого в Лондоне уже прозвали «доктором Новичком».
Собеседник издания в британском правительстве предполагает, что врач приезжал в Великобританию на случай, если кто-то из непосредственных исполнителей случайно получит отравление. Он должен был оказать помощь, чтобы не привлекать местных медиков.
Еще один подозреваемый мог быть куратором операции, который, как предполагается, работал в российском посольстве в Великобритании. В британской полиции предполагают, что встретиться с ними Боширов и Петров могли после того, как поселились в лондонской гостинице City Stay.
Имена двух подозреваемых не называются.
В начале сентября Скотленд-Ярд назвал Боширова и Петрова подозреваемыми в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская полиция показала фотографии их перемещений по Солсбери, а также флакон из-под духов Nina Ricci, в котором якобы перевозился «Новичок». Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала Боширова и Петрова сотрудниками ГРУ.
12 сентября Владимир Путин обратился к «отравителям» Скрипалей. Он сказал, что Кремль нашел их, и предложил Боширову и Петрову самим появиться в СМИ. Вскоре интервью с ними вышло на телеканале RT. Двое мужчин заявили, что действительно были в Солсбери, однако ездили туда в качестве туристов, чтобы посмотреть собор. По их словам, о Скрипале до поездки они ничего не знали.