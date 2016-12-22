Волкер прокомментировал интервью «отравителей» Скрипалей

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT, которых Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — цитирует УНН слова Волкера, заявление было сделано на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Власти Великобритании считают Петрова и Боширова «сотрудниками ГРУ», а их действия «почти наверняка» согласовали на более высоком уровне. По словам Петрова и Боширова, они являются работниками фитнес-индустрии, а в Британию прибыли, чтобы посмотреть знаменитый собор в Солсбери.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил, что власти страны считают это интервью «ложью и откровенными измышлениями». В Кремле реакцию британских властей на интервью Петрова и Боширова назвали абсурдной. «Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная», — подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.