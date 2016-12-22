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Соратники Навального сообщили о задержаниях в Москве
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Соратники Навального сообщили о задержаниях в Москве
Политика, 21:54
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Соратники Навального сообщили о задержаниях в Москве

Сотрудники полиции задержали восемь человек в московском штабе оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщил координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

«Причина задержания по-прежнему официально не названа, со слов полицейского известно, что якобы кто-то один находится в розыске, а также полицейские говорят о «каком-то преступлении против выборов», — рассказал Степанов. По его словам, все задержанные являются волонтерами или сотрудниками штаба. О задержаниях также сообщил бывший глава столичного штаба политики и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин на своей странице в Twitter.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что «не располагают информацией» о задержаниях в московском штабе Навального.

«В московский штаб ворвалась полиция. Задержали восемь человек», — написал он. По его словам, задержанных увозят в ОВД Даниловского района Москвы. «Причину задержания не говорят», — добавил Ляскин.

Как рассказал Леонид Волков, в здание московского штаба вошли десять сотрудников правоохранительных органов и задержали всех присутствовавших там, в том числе посетителей.

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В августе Навальный анонсировал общероссийские митинги против повышения пенсионного возраста 9 сентября, в единый день голосования. В Москве в проведении акции отказали из-за проведения в эту дату выборов и празднования Дня города. В Санкт-Петербурге изначально согласовали митинг сторонников Навального на площади Ленина, но позже отозвали свое решение, сославшись на аварию на водопроводе. Координаторы санкт-петербургского штаба Навального назвали отмену митинга «чисто политическим решением».

Реклама акции Навального в социальных сетях привлекла внимание ЦИКа. Избирком направил письмо исполнительному директору корпорации Google Inc., отметив в нем, что купленные оппозиционером рекламные инструменты нарушают российское законодательство. Аналогичные письма в Google направил и Роскомнадзор. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал реакцию ЦИКа странной, подчеркнув, что компетенция комиссии «распространяется только на отношения, связанные с выборами».

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Самого Навального 27 августа арестовали на 30 суток за орга​низацию митинга «Забастовка избирателей» в конце января. Суд признал его виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции).

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