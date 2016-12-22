Власти Петербурга объяснили отмену акции Навального прорывом водопровода

Митинг против пенсионной реформы на площади Ленина в Санкт-Петербурге невозможен из-за прорыва трубопровода, сообщил РБК пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города Иван Краснов. Он добавил, что организаторам была предложена альтернатива.

«Вчера, 6 сентября, рано утром водой пробило водовод, был столб воды. Это произошло буквально в нескольких метрах от площади Ленина. Весь день ждали информации от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В итоге, по их сведениям, работа кончится к 16 сентября. Оргкомитету митинга по звонку была предложена площадка Удельного парка — это петербургский гайд-парк», — рассказал Краснов.

По его словам, организаторы пока не дали ответа.

Координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов сообщил РБК, что перенос митинга обусловлен «чисто политическим решением».

​

Видео: Творец Истории / VK

Ранее власти города согласовали штабу оппозиционера Алексея Навального акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которая должна состояться 9 сентября на площади Ленина в Санкт-Петербурге. В Москве аналогичный митинг не согласовали, самого Навального арестовали на 27 суток за проведение акций протеста в январе.

Накануне, 6 сентября, на площади Ленина в Санкт-Петербурге прорвало трубу, в результате чего вода вытекла на проезжую часть. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» тогда заявили РБК, что причину аварии установят после того, как течь будет локализована. Из-за прорыва трубы было затруднено движение автомобилей от улицы Михайлова до площади Ленина.