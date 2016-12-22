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Московские власти отклонили заявку Навального о проведении митинга
Политика, 18:31
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Московские власти отклонили заявку Навального о проведении митинга
Акцию против повышения пенсионного возраста оппозиционер планировал провести в день выборов, 9 сентября. Организаторы говорили, что митинг «будет сопровождаться политической агитацией», а она будет запрещена, объяснили в мэрии
Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Столичная мэрия не стала согласовывать заявку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о проведении в Москве митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Елена Романова.

Такое решение мэрия, по ее словам, приняла в связи с празднованием в эти дни в столице дня города, а также выборами градоначальника. «Мы отправили организаторам ответ. Не смогли согласовать их заявку по ряду причин», — заметила собеседница РБК.

Навальный и его сторонники, как указала пресс-секретарь главы департамента, заявляли шествие на Тверской улице с последующим митингом на Охотном Ряду. «В этот день на этих улицах запланированы и находятся в стадии организации и подготовки массовые мероприятия, посвященные Дню города», — пояснила Романова, напомнив, что в этот день столичные власти будут централизованно перекрывать Тверскую.

При этом, по словам собеседницы РБК, власти не предложили организаторам альтернативной площадки для проведения акции. Они объяснили это тем, что «представители организаторов в СМИ и ряде публичных заявлений говорят о том, что мероприятия будут сопровождаться политической агитацией».

«Согласно ч. 3 ст. 49 федерального закона об «Основных гарантиях избирательных прав» <…> любая политическая агитация запрещена в день выборов и день, им предшествующий, — 8 и 9 сентября (на последнюю дату назначены выборы мэра Москвы. — РБК)», — указала Романова. «Несоответствие реальной цели мероприятия в заявке и явное намерение организаторов нарушить ряд федеральных законов привели к тому, что в проведении мероприятия организаторам отказано без предоставления альтернативной площадки», — подчеркнула она.

Заявку на проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в столице ранее подала в мэрию юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В документе, по ее данным, было указано, что число участников митинга составит до 30 тыс. человек.

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Политика

25 августа стало известно о том, что заявку сторонников оппозиционера приняли на рассмотрение московские власти. Спустя несколько часов в тот же день пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила о том, что основателя ФБК задержали. Причин своих действий сотрудники правоохранительных органов, по ее словам, не объяснили. В полиции РБК эту информацию комментировать не стали.

Позже Ярмыш сообщила, что оппозиционера доставили в отделение в рамках протокола, составленного на него 31 января 2018 года. «То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда», — отмечала пресс-секретарь, добавляя, что суд по этому производству, «предварительно, состоится в понедельник», 27 августа. Сам Навальный эту информацию позже подтвердил, написав в своем блоге пост из ОВД. «Судить меня будут в понедельник за участие в митинге 28 января. Спрашиваю: «А вы чего полгода ждали?» — [отвечают:] «А вас все это время полиция разыскивала, но найти не могла», — рассказал оппозиционер.

Авторы: Евгения Маляренко, Валерий Романов.
Теги: Москва , Алексей Навальный , митинг , пенсионная реформа
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