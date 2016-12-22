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ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google из-за видео Навального
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ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google из-за видео Навального
Политика, 13:42
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ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google из-за видео Навального
Причиной стала публикация видео, на котором оппозиционер сообщает о планах провести митинги в десятках городов России в единый день голосования
Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин заявил, что комиссия направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», передает корреспондент РБК.

«Речь о том, что господин Навальный приобретает у Google рекламные инструменты для размещения на YouTube (сервис принадлежит Google. — РБК) информации о проведении в день голосования сообщений о некоем массовом мероприятии», — отметил он, выступая на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. Такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой «массу нарушений» законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещено, сказал Клюкин. По его словам, ответ на письмо пока не поступил.

В ЦИК также заявили, что обратились в Google по поводу призывов Навального к акции протеста 9 сентября — в единый день голосования.

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Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, который также присутствовал на заседании в Совете Федерации, заявил, что большинство российских СМИ соблюдают электоральное законодательство, но «некоторые иностранные интернет-площадки не сопереживают прозрачности российских избирательных процессов, являются рупором распространения противоправной информации».

Множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов, сказал Субботин. Более 40 специализированных YouTube-каналов на федеральном и региональном уровнях постоянно призывают нарушать российские законы, отметил он. При помощи механизмов Google «ряд заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц» призывает россиян, в том числе и несовершеннолетних, к нарушению закона, констатировал чиновник. В связи с этим Роскомнадзор направил несколько официальных писем в Google с напоминаниями о том, что такие действия противозаконны, рассказал Субботин.

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Отсутствие со стороны Google ответа на письма Роскомнадзора будет являться по сути вмешательством во внутренние дела России, «выразившимся в воспрепятствовании демократическим выборам», добавил замглавы РКН.

Также на заседании в Совфеде присутствовал замглавы управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Алексей Жафяров. Он сказал, что московская прокуратура также направила в IT-компанию «предостережение о недопустимости нарушения законодательства о выборах».

Позднее в пресс-службе ЦИК сообщили РБК, что обращение к Google «было не более чем разъяснением об информационной работе». «Письма с напоминаниями и разъяснениями — часть повседневной работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», — пояснили РБК в пресс-службе комиссии.

«Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Навальный анонсировал свою акцию протеста 7 августа. Она связана с решением правительства повысить пенсионный возраст. Оппозиционер планирует провести митинги более чем в 50 городах России. В Петербурге, как сообщили местные активисты, власти мероприятие согласовали (в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга подтвердили РБК согласование акции). Московская мэрия разрешение на проведение акции протеста не дала.

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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РБК, что заявления ЦИК звучат «по меньшей мере странно», поскольку размещаемые на YouTube ролики связаны с акциями протеста против повышения пенсионной реформы, а не с предвыборной агитацией.

«Заявления ЦИК говорят о том, что власть больше всего беспокоят митинги, проводимые штабами Алексея Навального. При этом сами акции не связаны с выборами напрямую и будут проводиться в соответствии с 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Говорить про иностранное вмешательство Google тем более странно», — подчеркнул Жданов.

Авторы: Евгения Кузнецова, Александра Посыпкина, Андрей Гатинский, Мария Кокорева.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: ЦИК , Роскомнадзор , Google , Алексей Навальный , пенсионная реформа
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