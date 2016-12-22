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Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста 9 сентября
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Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста 9 сентября
Общество, 16:52
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Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста 9 сентября

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Об этом он заявил на видео, размещенном в его YouTube-канале.

«Мы решили наполнить смыслом так называемый Единый день голосования», — написал он в Twitter.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РБК, что пока не готов комментировать возможность согласования данной акции. «Я пока не готов это комментировать. 8 сентября — праздник, День города, 9 сентября — выборы. Заявка поступит, будем смотреть», — отметил Черников.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, спустя два дня законопроект был внесен в Госдуму. Согласно документу пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Законопроект был принят в первом чтении 19 июля, документ поддержали 328 депутатов, против выступили 104. Второе чтение состоится осенью.

Объясняя необходимость реформы, Медведев указал на существенное увеличение продолжительности жизни, что, по мнению правительства, гарантирует более длительную активность и, как следствие, возможность дольше продолжать карьеру.

В конце июля в Москве прошли согласованные с властями митинги против повышения пенсионного возраста. В акции Либертарианской партии, прошедшей 29 июля, приняли участие, по данным МВД, 2,5 тыс. человек. По словам координатора проекта «Белый счетчик» Дмитрия Ионова, на митинг к 14:30 мск собрались 4,3 тыс. человек. Как сообщили в МВД, в митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста 28 июля приняли участие 6,5 тыс. человек. Координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров заявил, что на 13:30 мск в акции участвовали более 12 тыс. человек.

Теги: Алексей Навальный , акция протеста
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