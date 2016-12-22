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В ФБК ответили на претензии ЦИК к Google из-за видео Навального
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В ФБК ответили на претензии ЦИК к Google из-за видео Навального
Политика, 21:51
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В ФБК ответили на претензии ЦИК к Google из-за видео Навального

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального заявили, что не согласны с претензиями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к Google. Претензии были связаны с видео об акции протеста 9 сентября против пенсионной реформы. О позиции ФБК говорится в письме юриста фонда Ивана Жданова, опубликованном на сайте Навального.

В письме указывается, что митинги 9 сентября «не являются предвыборной агитацией». «Озабоченность ЦИК выглядит странно, поскольку ее компетенция распространяется только на отношения, связанные с выборами», — говорится в письме. «Избирательное законодательство не устанавливает никаких особенностей для проведения публичных мероприятий в день выборов, нет их и в законодательстве о публичных мероприятиях», — отмечает Жданов.

Ранее ЦИК направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу, в котором компанию предупредили, что купленные Навальным рекламные инструменты, push-уведомления и прероллы, в которых он сообщает об акции 9 сентября, нарушают российское законодательство о выборах. По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, ведомство также направило несколько писем в Google, в которых указало на незаконность использования некоторых механизмов.

По словам Субботина, этими механизмами воспользовались «ряд заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц», которые призывают россиян, в том числе несовершеннолетних, к нарушению законов. В пресс-службе Google сообщали РБК, что рассмотрят обращения от российских госорганов.

На 9 сентября запланирована общероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста. Сторонники Навального выступают против предложения правительства о повышении возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет. Согласно опросам, против пенсионной реформы выступают 92% россиян.
Теги: ФБК , ЦИК , Google , пенсионная реформа
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