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Сенатор рассказал о диалоге Google с «органами» из-за видео Навального
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Сенатор рассказал о диалоге Google с «органами» из-за видео Навального
Политика, 14:42
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Сенатор рассказал о диалоге Google с «органами» из-за видео Навального
Комиссия СФ по защите госсуверенитета «примет решения о действиях Google» в день голосования. По его словам, Google уже обсуждает с «компетентными органами» вопрос роликов Алексея Навального
Алексей Навальный (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Американская компания Google, владелец видеохостинга YouTube, начала обсуждать «с российскими компетентными органами» вопрос о роликах с призывами на акции против пенсионной реформы, объявленные Алексеем Навальным. Об этом в четверг, 6 сентября, заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета Совета Федерации Андрей Климов.

«Это позволяет надеяться на возможность предотвратить вмешательство в российские выборы со стороны названной американской корпорации», — сказал он. Если же Google нарушит российское законодательство — Россия будет вынуждена принять «адекватные меры ответного характера», отметил сенатор.

РБК направил запрос в пресс-службу российского офиса Google.

В следующий четверг, 13 сентября, комиссия проведет заседание, на котором примет официальное решение «в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона».

Ранее в ходе заседания комиссии представители ЦИК, Роскомнадзора и Генпрокуратуры рассказали, что направили в Google письма с предупреждениями. Они подчеркнули, что протесты в день выборов, к которым призывает Навальный, могут привести к массовому нарушению закона — к примеру, из-за того, что в день голосования и накануне него запрещена политическая агитация. Общественная палата анонсировала внесение в Думу предложения об изменении законодательства о СМИ, а посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко сказал, что информационные ресурсы США находятся «в миллиметре» от нарушения российского избирательного законодательства.

В Google на это ответили, что рассмотрят все обоснованные претензии от российских властей.

В Фонде борьбы с коррупцией, который основал Навальный, с претензиями ЦИК и других структур не согласились. «Избирательное законодательство не устанавливает никаких особенностей для проведения публичных мероприятий в день выборов, нет их и в законодательстве о публичных мероприятиях», — комментировал юрист фонда Иван Жданов. В своем Facebook он добавил, что согласно закону предвыборная агитация — призывы голосовать за или против кандидата (и подобное).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о претензиях ЦИК к Google, сказал, что Кремль в курсе ситуации. По его словам, это «обычная ежедневная работа [Роскомнадзора и ЦИК] — мониторить различные СМИ и информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству».

7 августа Навальный анонсировал свою акцию протеста, связанную с решением правительства повысить пенсионный возраст. Оппозиционер планирует провести митинги более чем в 50 городах России. В Петербурге власти мероприятие согласовали, московская мэрия разрешение на проведение акции протеста не дала.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Андрей Климов , Алексей Навальный , ЦИК
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