Меркель рассказала о серьезном разговоре с Путиным о ситуации в Идлибе

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщает NTV со ссылкой на интервью Меркель RTL.

Канцлер призвала избежать гуманитарной катастрофы в сирийской провинции. Так, она отметила, что в борьбе с боевиками следует помнить о мирном населении, проживающем на данной территории.

Отвечая на вопрос, прислушается ли Путин к ее призыву, Меркель выразила надежду на это. «Во всяком случае мы очень серьезно об этом поговорили», — сказала она.

Накануне, 6 сентября, власти Франции заявили, что их армия нанесет удар по Сирии, если будет использовано химическое оружие. Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что США будут «очень злы» в случае кровопролития в Идлибе. 7 сентября специальный советник госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри заявил, что у США появились «многочисленные доказательства» готовящейся химатаки в северной провинции Сирии.

В конце августа Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о готовящейся в Идлибе инсценировке химатаки. По данным Минобороны, группа боевиков намерена провести в Сирии провокацию, чтобы обвинить президента страны Башара Асада в применении химического оружия.

Российские ВКС 4 сентября нанесли удары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны, были уничтожены склады и арсеналы запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Однако Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека и турецкое агентство Anadolu сообщили, что удар нанесли по отрядам сирийской оппозиции.