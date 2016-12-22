Минобороны отчиталось об ударах по террористам в Идлибе

В ведомстве заявили, что мишенями стали объекты боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенные вдали от населенных пунктов

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Четыре самолета Воздушно-космических сил России 4 сентября взлетели с авиабазы Хмеймим и ударили по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», которые находились в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении Министерства обороны (есть у РБК).

В ведомстве подчеркнули, что удары наносились «исключительно по подтвержденным объектам» боевиков, которые были расположены на расстоянии от населенных пунктов. На этих объектах находились взрывчатка и беспилотники, которые использовались для нападений на Хмеймим, а также на населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо. Кроме того, истребитель Су-35С уничтожил склад, где боевики хранили ПЗРК.

Незадолго до этого российские военные зафиксировали два беспилотника, принадлежащие террористам, и уничтожили их «на удалении» от базы в Хмеймиме.

Ранее турецкое агентство Anadolu, арабское издание Al Masdar и расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили об ударах по «отрядам сирийской оппозиции».

Россия настаивает, что в Идлибе укрываются террористы, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провинцию их «последним крупным очагом», а также «гнойником». Министр подчеркнул 29 августа, что его необходимо ликвидировать.

Власти США считают провинцию последним оплотом вооруженной оппозиции. Президент Дональд Трамп предостерег сирийского лидера Башара Асада, а также Москву и Тегеран от боевых действий в этом регионе. По его словам, боевые действия могут привести к «сотням тысяч» жертв.