Россия передала ОЗХО данные о возможной провокации с химоружием в Сирии

Россия передала гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу информацию об инсценировке химатаки, готовящейся в сирийской провинции Идлиб, рассказал российский постпред при организации Александр Шульгин, передает ТАСС.

«По линии ОЗХО мы передали необходимую информацию генеральному директору Фернандо Ариасу», — сказал он. По его словам, сирийская сторона также направила в ОЗХО материалы о провокации. Шульгин заявил, что в организации пообещали «внимательно изучить» всю информацию.

Постпред также анонсировал встречу с делегациями нескольких стран и заявил, что Россия подготовит заявление о подготовке химатаки в Сирии и направит его странам, которые входят в исполнительный совет ОЗХО.

Ранее, 25 августа, Минобороны России заявило, что группа боевиков намерена провести в Сирии провокацию с целью обвинить президента страны Башара Асада в применении химического оружия. Официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков подчеркнул, что в случае, если инсценировку удастся осуществить, у США, Франции и Великобритании появится повод для нанесения ударов по государственным объектам Сирии.

Позже в Дамаске обвинили организацию «Белые каски» в похищении 44 детей, которых, по словам главы МИД Сирии Валида Муаллема, собираются использовать в инсценировки химатаки.