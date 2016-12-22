Делегация из США прибыла в Крым с трехдневным визитом

Трамп предупредил о «злобе» США в случае кровопролития в сирийском Идлибе

Трамп опроверг информацию о скорой отставке главы Пентагона

Додон отверг идею о «продаже гражданства Молдавии» за €350 тыс.

В Подмосковье на встрече с кандидатом в губернаторы произошла стрельба

При падении вертолета на производственный цех в Чехии погибли четверо

Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой

Полиция пришла с проверкой в офис псковского «Яблока»

Организатор семинара Тони Роббинса назвал сумму выплаченного ему гонорара

Пентагон предложит Индии оборонное соглашение из-за санкций против России

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На учения в Средиземном море из России прилетели два ракетоносца Ту-160

«Роснефть» вышла из проекта «Печора СПГ» из-за отсутствия перспектив

Трамп опроверг обсуждение убийства Асада

В ФБК ответили на претензии ЦИК к Google из-за видео Навального

На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,6

Пентагон заявил об отсутствии данных о химоружии у сирийской оппозиции

Турция сообщила России о рисках из-за удара по Идлибу

«Спартак» объявил сроки восстановления основного защитника после операции

МИД усомнился в подлинности фото причастных к «делу Скрипалей» россиян

Чем грозит Москве обвинение «сотрудников ГРУ» в отравлении Скрипалей

В Кабуле жертвами двух взрывов стали 20 человек

Генсек НАТО приветствовал новые данные о подозреваемых в «деле Скрипалей»

Прокуратура Бельгии начала расследование смерти вице-президента НЛМК

Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным от властей за всю историю РПЦ

Парагвай заявил о переносе посольства обратно из Иерусалима в Тель-Авив

Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 82 руб.

После убийства Захарченко в ДНР и ЛНР решили провести выборы

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Минэкономразвития увеличило прогноз по оттоку капитала на $23 млрд