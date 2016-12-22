США нашли «множество доказательств» готовящейся химатаки в Идлибе

Вашингтон видит доказательства того, что Сирия готовится к применению химического оружия в Идлибе, заявил новый спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри

Житель Идлиба примеряет самодельный противогаз (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Существует «множество доказательств» того, что сирийские правительственные войска готовятся к использованию химического оружия в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом в своем первом кратком интервью журналистам заявил новый специальный советник госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри, сообщает Reuters.

«Я уверен, что у нас есть очень хорошие основания для того, чтобы делать такие предостережения», — сказал Джеффри. Он отметил, что Вашингтон против любого наступления, называя его «безрассудной эскалацией». «Существует множество доказательств того, что готовится применение химического оружия», — подчеркнул он. Что это за доказательства, спецпредставитель не сказал.

Он отметил, что наступление российских и сирийских войск, а также использование химического оружия приведет к огромным потокам беженцев в Турцию. Джеффри описал ситуацию в Идлибе как «очень опасную». По его словам, Турция пытается избежать масштабного наступления сирийских правительственных войск в Идлибе.

«Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками», — сказал Джеффри, имея в виду встречу представителей России, Ирана и Турции, которая состоится в пятницу в Тегеране.

Ранее Белый дом предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники ответят «быстро и решительно», если в Сирии будет предпринята новая химическая атака.

В августе Минобороны России заявило, что в Идлибе готовится инсценировка химатаки, после которой США и их союзники нанесут удары по Сирии.

Информацию о готовящейся провокации Москва передала в ОЗХО. Глава Пентагона Джеймс Мэттис на этой неделе сообщил, что американская разведка не располагает данными о наличии химоружия у сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб.