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Франция готова нанести удар по Сирии в случае использования химоружия
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Франция готова нанести удар по Сирии в случае использования химоружия
Политика, 14:17
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Франция готова нанести удар по Сирии в случае использования химоружия

Французская армия готова нанести удар по Сирии в том случае, если сирийские правительственные войска применят химическое оружие при попытке вернуть контроль над северной провинцией страны Идлиб. Об этом заявил глава Генштаба ВС Франции Франсуа Лекуантра, передает Reuters.

«Мы готовы нанести удар, если химическое оружие будет снова использовано», — сказал Лекуантра, отметив, что сделать это нужно «с привлечением максимального числа партнеров».

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Он добавил, что союзник сирийского правительства — Россия — 5 сентября возобновила авиаудары по боевикам в Идлибе. Также несколько недель подряд правительственные войска Сирии обстреливали провинцию. Все это Франция восприняла как «прелюдию к полномасштабному наступлению».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут «очень злы» в случае кровопролития в Идлибе. В конце августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о наращивании США числа носителей крылатых ракет в регионе для новых ударов по Сирии.

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В конце августа Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию об инсценировке химатаки, готовящейся в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны, группа боевиков намерена провести в Сирии провокацию, чтобы обвинить президента страны Башара Асада в применении химического оружия. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что, если инсценировку удастся осуществить, у США, Франции и Великобритании появится повод для нанесения ударов по государственным объектам Сирии.

Теги: Франция , заявление , авиаудар по Сирии , химоружие
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