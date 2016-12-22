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WP рассказала о согласии Трампа на новую политику в Сирии
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WP рассказала о согласии Трампа на новую политику в Сирии
Политика, 09:43
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WP рассказала о согласии Трампа на новую политику в Сирии
Белый дом отказался от вывода американских военных из Сирии в ближайшем будущем и намерен добиваться своих целей в регионе активизацией дипломатического давления
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп согласился на изменение политики в Сирии — продолжение присутствия американских военных в стране и дипломатическое давление для достижения целей Вашингтона в регионе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников Госдепа.

Еще пять месяцев назад Трамп говорил, что хотел бы вывести американский военный контингент из Сирии. Теперь же президент США ставит новыми целями вывод из Сирии всех проиранских, равно как и самих иранских войск, а также установление в стране стабильного и мирного правительства, которое будет устраивать сирийцев и международное сообщество.

Смена политики во многом обусловлена сомнениями в том, готова ли будет Россия содействовать сокращению присутствия Ирана в Сирии, пишет WP, ссылаясь на источники. «Новая политика заключается том, что мы не будем выходить [из Сирии] до конца года», — сказал газете спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри.

В Сирии находится около 2,2 тыс. американских военных. По словам Джеффри, они останутся в арабской республике, чтобы убедиться в выводе иранских войск и «прочном поражении» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

«Это значит, что мы не торопимся», — сказал Джеффри, добавив, что новая политика США подразумевает «более активный подход». Это будут «крупная дипломатическая инициатива» в ООН, применение новых санкций против Ирана и России, а также отказ Вашингтона от восстановления Сирии.

Смена политики Белого дома проходит на фоне сообщений о новой крупной операции в Сирии. Сирийские правительственные войска готовятся к наступлению в провинции Идлиб, на северо-западе страны, которая остается последним регионом, остающимся под контролем вооруженных группировок, оппозиционных режиму президента Сирии Башара Асада. Россия и Иран могут совершить «серьезную гуманитарную ошибку», если допустят наступление сирийской армии в регионе, говорил ранее Дональд Трамп.​ Россия утверждает, что регион контролируют террористы.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , Дональд Трамп
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