СМИ сообщили об ударе ВКС России по повстанцам в Сирии

Военно-космические силы России нанесли удары по позициям повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник.
По его данным, в атаке участвовали истребители и бомбардировщики. Они нанесли удары по ряду районов, которые контролируют сирийские повстанцы. Собеседник агентства уточнил, что в настоящий момент нет информации о том, есть ли жертвы и раненые в результате авиаудара.
Информацию об участии российской авиации в атаке на сирийских повстанцев подтвердил и источник Al Masdar News. Собеседник издания рассказал, что в атаке участвуют как минимум десять российских истребителей «Сухого» и назвал эту операцию самым масштабным авиаударом с начала этого года. Собеседник издания не уточнил, какие именно истребители принимали участие в атаке и какие конкретно цели они поразили.
Про авиаудары, которые нанесли российские самолеты, сообщает и Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил на своей странице в Twitter. По ее данным, пострадали пять гражданских лиц, а одной из целей оказался рынок в городе Мухамбаль на севере страны.
РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.