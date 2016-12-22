Минобороны сообщило о подготовке США удара по Сирии с моря и с воздуха

США стягивают в ближневосточный регион эсминцы и бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, заявили в Минобороны. По данным ведомства, так США готовятся нанести удар по Сирии, где в ближайшие дни будет инсценирована химатака

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США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, готовясь нанести новые удары по Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает «Интерфакс». По его словам, наращивание группировки связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

«Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат Ан-Нусра», группировка запрещена в России. — РБК) при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы применением химического оружия сирийскими правительственными силами», — сказал Конашенков.

Конашенков также сообщил, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец Ross с 28 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. Ранее официальный представитель Минобороны рассказывал, что другой американский эсминец, ​The Sullivans, несущий 56 крылатых ракет, уже прибыл в Персидский залив. Кроме того, по его словам, на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» JASSM.

В субботу, 25 августа, официальный представитель Минобороны предупредил, что в ближайшие двое суток в Сирии будет предпринята попытка инсценировать химическую атаку, чтобы резко дестабилизировать обстановку в стране. Тогда Конашенков рассказал, что удар боеприпасами с отравляющими веществами планируют нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита, для чего в Сирию прибыли англоязычные специалисты.

Инсценировку применения химического оружия будут проводить обученные британской частной военной компанией «Олива» боевики, которые также будут имитировать спасение пострадавших, сообщало Минобороны.

Провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», отмечал тогда представитель Минобороны.

Российский МИД ранее предостерегал Вашингтон и его союзников от «новых опрометчивых шагов» и провокаций в Сирии. По словам заместителя главы МИДа​ Сергея Рябкова, западные страны намерены «раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами». Такое заявление Рябков сделал после публикации агентства Bloomberg, где говорилось, что США готовы нанести очередной удар по Сирии, если правительственные войска применят химическое оружие.