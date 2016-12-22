Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе

Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео ударов ВКС по боевикам из террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. На кадрах показано уничтожение зданий, в которых находились террористы.

Видео: Минобороны РФ

В министерстве сообщали, что удары были нанесены четырьмя самолетами ВКС России, которые днем 4 сентября вылетели с авиабазы Хмеймим в Сирии. В двух зданиях, по словам военных, находились взрывчатка и беспилотники, в еще одном располагался склад с ПЗРК.