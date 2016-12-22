Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе
Война в Сирии, 18:55
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Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе
Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео ударов ВКС по боевикам из террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. На кадрах показано уничтожение зданий, в которых находились террористы.
В министерстве сообщали, что удары были нанесены четырьмя самолетами ВКС России, которые днем 4 сентября вылетели с авиабазы Хмеймим в Сирии. В двух зданиях, по словам военных, находились взрывчатка и беспилотники, в еще одном располагался склад с ПЗРК.В России считают, что в Идлибе находится последний крупный очаг террористов в Сирии. Глава МИД России Сергей Лавров призывал ликвидировать «террористический гнойник» в провинции. В Вашингтоне полагают, что Идлиб является последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что Россия, Иран и сирийский лидер Башар Асад должны воздержаться от боевых действий в провинции. По его словам, Москва и Иран могут совершить «серьезную гуманитарную ошибку» в Сирии, которая приведет к гибели сотен тысяч людей.