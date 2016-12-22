Кремль прокомментировал слова Трампа об Идлибе

В Кремле уверены, что с ситуацией в сирийском Идлибе необходимо разобраться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова лидера США Дональда Трампа, сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Москве знают, что вооруженные силы Сирии готовятся к решению этой проблемы. Пресс-секретарь президента отметил, что «просто выступать с какими-то предупреждениями», не принимая во внимание негативный потенциал ситуации в Идлибе для Сирии в целом, «наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом».

Песков добавил, что ситуация в Идлибе продолжает оставаться причиной озабоченности в Москве, Дамаске, Анкаре и Тегеране. «Дело в том, что там сформировалось очередное гнездо терроризма, там достаточно многочисленная группа террористов засела», — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что это ведет к общей дестабилизации обстановки.

Накануне Трамп предупредил, что Россия и Иран могут совершить «серьезную гуманитарную ошибку» в Сирии, если допустят наступление армии сирийского президента Башара Асада на Идлиб. Президент США призвал Москву и Тегеран не позволить этому случиться.

В Идлибе находится одна из четырех зон деэскалации. Как неоднократно заявлял глава МИД России Сергей Лавров, провинция является последним крупным очагом террористов.