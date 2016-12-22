Шохин призвал ввести в антисанкционном законе пропорциональное наказание

В антисанкционный закон стоит включить критерии воздействия на страны в зависимости от того, насколько они поддержали санкции против США, заявил в пятницу глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает «РИА Новости».



По мнению Шохина, необходимо избежать общего подхода и четко прописать критерии ответных санкций.



«Мы не намерены способствовать через этот закон некоей изоляции России, выстраиванию нового железного занавеса. Но мы также понимаем, что нужно иметь механизм принуждения к миру», — сказал Шохин журналистам.

6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошли бизнесмены и главы госкомпаний. Под санкции попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер, а также компании En+ Group и UC Rusal.Законопроект об ответных мерах на санкции США был внесен в Госдуму 13 апреля лидерами всех думских фракций. Он предлагает ограничение или запрет на импорт в Россию лекарств, алкоголя и табака, сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Депутаты также предложили ограничить деятельность в России аудиторов, юристов и консалтинговых компаний из США.Согласно законопроекту, российским компаниям могут запретить принимать на работу граждан США. Кроме того, предлагается приостановить сотрудничество двух стран в авиастроительной, атомной и ракетно-двигательных отраслях.Первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 15 мая.