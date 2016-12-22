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Шохин рассказал Медведеву об идее отвечающего на санкции США «Контрофака»
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Шохин рассказал Медведеву об идее отвечающего на санкции США «Контрофака»
Новые санкции США, 14:29
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Шохин рассказал Медведеву об идее отвечающего на санкции США «Контрофака»
По словам главы РСПП, он рассказал премьеру об идее создать орган для ответа на санкции. Шохин допустил, что ее можно назвать «Контрофак» — как структуру, противостоящую OFAC — санкционному подразделению Минфина США
Александр Шохин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правительство рассмотрит возможность создания особой структуры, которая займется реагированием на санкции. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи с премьером Дмитрием Медведевым.

По словам Шохина, идея создания подобного ведомства была предложена им в разговоре с главой правительства. Премьер позитивно оценил эту инициативу и пообещал рассмотреть возможность появления такой структуры. «В ряде случаев ответы могут быть найдены и путем встраивания в эти схемы либо специально созданных государственных структур, либо использования имеющихся... В этой связи возникло наше предложение создать в правительстве какой-то центр мониторинга ситуации, причем не только поддержки конкретных компаний, а выстраивания какой-то технологии», — пояснил Шохин.

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Глава РСПП уточнил, что предлагает назвать такую структуру «Контрофак». «Мое предложение — в порядке не могу сказать шутки — создать структуру под названием «Контрофак». Поскольку в Минфине США [есть] OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами. — РБК), то нам надо создать структуру «Контрофак​», — сказал он.

Шохин также рассказал, что на совещании у премьера был поднят и вопрос о помощи российским компаниям, которые попали под санкции. По его словам, речь идет о «точечной поддержке». «И «Русал», и «Ренова», естественно, имеют свой перечень вопросов, по которым они хотели бы получить поддержку в той или иной форме. Но эти темы мы не обсуждали подробно, просто зафиксировались, что такие просьбы есть», — сообщил глава РСПП.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что одним из методов поддержки компаний могут быть «централизованные закупки» их продукции государством. Глава ведомства добавил, что Rusal, серьезно пострадавший от американских санкций, уже обращался к правительству за поддержкой. «Сам «Русал» обращался в Минпромторг с предложениями по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли. В частности, создание перерабатывающей промышленности по первичному алюминию в трех направлениях — это Красноярск, Хакасия и Волгоград», сообщил министр.

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Накануне стало известно, что на встрече с членами РСПП Медведев поддержал развитие существующих под санкциями компаний. «Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств», — сказал председатель правительства», — заявил премьер.

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Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: РСПП , Александр Шохин , Санкции
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