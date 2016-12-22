Глава МИД Британии рассказал о дальнейших планах по Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что, если президент Сирии Башар Асад снова применит химическое оружие, то Лондон «вместе со своими союзниками» решит, что делать. Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си, отвечая на вопрос, нанесут ли британские вооруженные силы еще один удар по Сирии.

«Мы должны надеяться, что это [удар по Сирии] сдержит, и я полагают, что миссия увенчалась успехом, и я полагаю, что она была соразмерна и выполнена своевременно, но мы не можем сказать, как режим Асада ответит. Я полагаю, что [наш] ответ был правильным на то, что случилось в городе Дума», — сказал Джонсон.



По его словам, доказательств того, что в этом населенном пункте было применено химическое оружие было достаточно. Он отметил, что там был запах хлорина, и перед атакой был замечен вертолет правительственных войск. «Никто не мог использовать вертолет, никто не мог сбросить пару бомб хлорина в таком стиле», — заметил глава британского МИД. Джонсон подчеркнул, что удар по Сирии был направлен на то, чтобы остановить использование «варварского химического оружия».

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по сирийской территории в качестве ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Удары были произведены по объектам, на которых, предполагается, было химоружие, а именно по Хомсу, Дамаску и по еще одной точке, место которой не уточняется. По данным Министерства обороны, по Сирии было выпущено 14 апреля в общей сложности 100 ракет. В результате ударов погибших нет, пострадали три человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по Сирии являются актом агрессии. По его словам, они были нанесены «без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права».